Аскар Акаев – отец коррупции, диктатуры и президентов Кыргызстана

К 30-летию независимости Кыргызстана VB.KG подготовил специальную серию публикаций, в которых наше издание пытается разобраться, что и как изменилось (или нет) в республике за это время.

О первом президенте независимого Кыргызстана Аскаре Акаеве в республике сегодня вспоминают нечасто. А если его имя и приходит на ум, то чаще в негативном ключе.

Сгладить плохое отношение нашего народа к Акаеву не могут ни его ученое звание, ни тот факт, что затянувшийся на 14 лет период его правления характеризовался, в общем-то, как эпоха относительно политической стабильности. Так почему же в народе так не любят первого президента Кыргызстана?

Политика склок и интриг

Эпоха правления Аскара Акаева начиналась, в общем-то, без намека на будущую клановость, на коррупцию, на диктатуру. Наоборот, все было очень даже демократично.

Сразу после развала СССР высшая власть в Кыргызстане перешла в руки Верховного совета республики. Позже он трансформировался в парламент и в последующие несколько лет, с 1990 по 1994 год, был высшей властью в стране. Новейшая история кыргызстанского парламентаризма начинается именно с него. Этот Верховный совет, который позже стал парламентом, именуется "легендарным парламентом", так как его депутаты принимали судьбоносные для страны решения.

350 первых кыргызских парламентариев избрали первого президента Аскара Акаева, приняли первую Конституцию, ввели в оборот национальную валюту, утвердили государственные атрибуты – флаг, герб и гимн. Президентов и Конституцию позже не раз меняли, а вот государственные символы остаются прежними по сей день.

К слову, "легендарный парламент" был первым и единственным пока в истории Кыргызстана парламентом, депутаты которого не были послушными марионетками президента.

Дальше все изменилось. В 1995 году состоялись первые в истории КР парламентские выборы. В первый выборный ЖК вошли 105 депутатов. Их избирали по мажоритарной системе в одномандатных округах: избранными считались кандидаты, получившие большинство голосов в своем округе. Парламент был двухпалатным.

ЖК второго созыва был избран в 2000 году. Он тоже состоял из двух палат и 105 парламентариев. Но изменилась система выборов – именно тогда часть депутатов стали выбирать по партийным спискам.

По истечении срока работы депутатов того созыва, в 2005 году, Кыргызстан скатился в общественно-политический кризис. К тому моменту первый президент Аскар Акаев путем референдумов и переписывания Конституции переизбирался уже четыре раза, а недовольство оппозицией его действиями нарастало.

Несмотря на то, что общественность негодовала, Акаев и его семья все больше узурпировали власть. На очередных парламентских выборах в начале 2005 года в Жогорку Кенеш сторонники президента получили абсолютное большинство. Депутатские мандаты одновременно получили президентские сын и дочь – Айдар и Бермет Акаевы.

Эти результаты привели к народным волнениям с многотысячными акциями протеста. 24 марта 2005 года Аскар Акаев и его семья бежали из страны и получили убежище в России.

Надо отметить, что политические интриги, склоки и подковерные игры были возведены Аскаром Акаевым в ранг государственной политики задолго до наступления полноценного кризиса. Первый президент КР не стеснялся расчищать свое окружение от тех, кто имел собственные мнение и взгляды, кто не разделял его методы и принципы. Он не нуждался в соратниках, ему и его семье нужна была свита и подданные, готовые молчаливо и беспрекословно выполнять президентские желания и капризы.

Семья Аскара Акаева – это отдельная история. Особую нелюбовь кыргызского народа заслужила его жена Майрам Акаева. Она запомнилась кыргызстанцам своей активной деятельностью, а также огромным влиянием, которое оказывала на принятие многих политических решений в стране, что, конечно, раздражало людей.

Участие детей президента в политической жизни также раздражало народ. Наверное, тот факт, что в 2005 году Бермет и Айдар одновременно баллотировались в парламент и предсказуемо получили мандаты, сыграл не последнюю роль в том, что выборы закончились акциями протеста и привели к первой в стране революции.

Создатель кыргызского олигархата

В одном из первых интервью на должности президента Аскар Акаев обещал в течение трех лет произвести кардинальные преобразования и вывести общество на дорогу процветания. И обещание это первый президент выполнил – для небольшой прослойки жителей нашей страны, которую мы и сейчас называем элитой.

Процессы приватизации, запущенные первым президентом, не только развалили экономику республики, но и привели к необузданному росту коррупции. Продавать предприятия по дешевке стало очень выгодно. Люди во власти, причем на всех уровнях, получили возможность безгранично обогащаться. Многие объекты продавались на бумаге по одной цене, а на деле по другой. Разница уходила в карман. Это стало главной стадией первоначального накопления капитала нынешних олигархов.

Поскольку в результате политики приватизации произошло значительное сокращение уровня доходов государства, то последовала институциональная деградация государства. Госслужащих массово увольняли, а один человек не мог выполнять функции троих.

А поскольку государственная должность не давала никакого реального вознаграждения, то госслужащие начали торговать теми функциями, которыми каждая конкретная должность обладала. Например, в органах милиции - закрыть какое-то дело и получить вознаграждение; в правительстве - принять какое-то выгодное для какой-либо стороны решение, выдать кому-то какую-то лицензию и заработать на этом; в парламенте - "помочь" прохождению какого-либо закона в чьих-либо интересах. По этому принципу работа строилась всех государственных структурах.

В результате в республике сформировалась знакомая всем нам насквозь коррумпированная система государственного управления.

Кумтор как лакмусовая бумажка

В этой системе влиятельным людям, а тем более президенту, было очень комфортно. Власть предержащие могли творить все, что угодно, чем они, собственно, и занимались.

Аскар Акаев, например, помимо прочего, стал человеком, который продал канадцам одно из богатейших золотородных месторождений Кыргызстана. Кумтор ушел под управление внешних инвесторов без особой выгоды для республики, однако, как говорят злые языки, отнюдь не для высокого семейства.

В 1991 году президент Аскар Акаев издал указ о создании государственно-частной корпорации "Сиабеко-Кыргызстан", назначив ее главой Бориса Бирштейна - бизнесмена, эмигрировавшего из СССР в Канаду и основавшего компанию Seabeco, которая позже закроется после обвинений в мошенничестве и отмывании денег.

При посредничестве "Сиабеко" право на разработку Кумтора получила канадская компания Cameco Corporation (далее "Камеко"), занимавшаяся тогда добычей урана. В те же годы из-за рудника начались первые споры - за сотрудничество с корпорацией выступали Аскар Акаев и его правительство. В 1992-м с "Камеко" подписали генеральное соглашение, однако депутаты "легендарного" парламента (1990-1994) были категорически против.

В 1994 году правительство КР приняло технико-экономическое обоснование, и началось строительство золотодобывающей фабрики. В 1997-м стартовало коммерческое производство золота. Создали закрытое акционерное общество "Кумтор голд компани" (КГК), поделив доли между Кыргызстаном и "Камеко".

Тогда "Кумтор" разрабатывали на следующих условиях:

две трети акций КГК принадлежат Кыргызстану, а одна треть - "Камеко"; ГК предоставили в аренду 10 070 гектаров до 2009 года; концессионный договор действует до 2042-го; "Камеко" и ее родственные компании, а также представители иностранных подрядчиков не облагаются налогами и какими-либо сборами до 2003 года (за исключением аренды земли).

Когда закончился льготный период, освобождавший "Камеко" от уплаты налогов, канадский партнер предложил сделку. Суть заключалась в том, чтобы создать Centerra Gold Inc., передать ей "Кумтор голд компани" и все активы "Камеко" (доли в трех горнорудных проектах и акционерные займы), а затем поделить долю.

Правительство Кыргызстана согласилось. В итоге после реструктуризации республика в лице "Кыргызалтына" получила в Centerra долю в 33 процента, а "Камеко" - 67 процентов.

В 2004 году Centerra вышла на IPO - разместила акции на фондовой бирже Торонто. Доля КР сократилась до 16 процентов. С тех пор страна фактически утратила контроль над Кумтором. Проще говоря, власти поменяли золото на акции - довольно рисковый актив.

Депутаты, члены госкомисии по Кумтору утверждали, что за все эти манипуляции с Кумтором канадская Cameco в 2003 году дала крупную взятку семье Акаева - подарила деньги и акции на бирже Торонто. Таким образом, в том году Centerra Gold получила контроль над Кумтором.

Парад преемников

"Тюльпановая революция" должна была освободить народ Кыргызстана от акаевского семейно-кланового правления, приведшего страну к краю пропасти – экономической и политической. Но этого не случилось.

Революционный лидер и новый президент Кырызстана Курманбек Бакиев на первых порах обещал сделать все, чтобы предотвратить семейно-клановое правление в будущем. В результате он с некоторыми усовершенствованиями в части практик разграбления собственного народа повторил путь Аскара Акаева.

В его президентской истории не было разве что чересчур влиятельной жены. Впрочем, ее отсутствие в политической жизни страны с лихвой компенсировали остальные члены семьи Бакиева – дети, братья.

Семейство оперативно перенаправило на себя финансовые потоки, до этого шедшие к Акаевым, придумало и внедрило ширшовские схемы. Не забыли Бактнвы и про курицу, несущую золотые яйца, - Кумтор. Договор с канадцами был переписан в очередной раз. Причем переговоры по этой сделке вел кронпринц Максим Бакиев, не упускавший случая увеличить и без того немалые богатства.

Позорному бегству Курманбека Бакиева из страны, как и в случае с Акаевым, предшествовали выборы в парламент, на которых победила пропрезидентская партия.

Алмазбек Атамбаев, в принципе, шел тем же путем. Никаких попыток сломать устоявшуюся в стране коррупционную систему он не делал, а если и делал, то они были слишком уж невнятными.

Его семейство в политические дела не вмешивалось, зато этим более чем эффективно занимались приближенные Алмазбека Шаршеновича – его водитель, телохранитель и другие.

Атамбаев также пересматривал сделку по Кумтору, отнюдь не в пользу Кыргызстана. От своих предшественников на посту президента он отличился только тем, что не довел ситуацию в стране до революционной и не бежал из КР. Впрочем, лично ему это ничего хорошего не принесло – сейчас он отбывает срок в тюрьме, а также проходит обвиняемым по новому уголовному делу.

Сооронбай Жээнбеков также ни на шаг не отступил от традиций своих предшественников. Как и все до него, он обещал не допустить семейно-кланового правления, разобраться с коррупцией и так далее. Но в реальности, как и те, кто был до него, он занимался перераспределением финансовых потоков, устранением политических оппонентов, очередным пересмотром договора по Кумтору, созданием подконтрольных политобъединений.

То есть до сих пор практически все президенты, приходившие к власти после Аскара Акаева, вместо ликвидации созданной им системы, наоборот развивали ее еще больше, а потому Кыргызстан и не прогрессировал.

Нынешний глава государства Садыр Жапаров, похоже действительно, решил сломать систему, которая разрушала нашу страну. Он делает неблагодарную и даже черную работу, снося до основания созданные ранее коррупционные структуры, пытаясь создать условия для реальной смены политической элиты и самой системы государственного управления.

Главе государства досталась непростая задача – уничтожить преступные схемы и механизмы, сросшиеся с властью за 30 лет независимости Кыргызстана. Процесс болезненный, но жизненно необходимый. И дело о Кумторе здесь ключевое, поскольку именно оно символизирует продажность старой элиты, в первую очередь президентов Кыргызстана.