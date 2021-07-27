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Погодные аномалии 2021-го: град размером с яблоко выпал в Италии

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В Центральной Италии прошли мощные дожди, в ходе которых выпал тяжелый град, отдельные фрагменты которого были размером с яблоко, сообщает издание la Republica.

Сильный шторм и внезапные ливни нанесли серьезный ущерб Эмилии-Романье, а наиболее пострадавшим регионом является район города Пармы. Из-за града, который также повредил стекла многих автомобилей, была перекрыта ключевая итальянская автострада А1, которая пересекает Апеннинский полуостров.

Кроме автострады сильно пострадали жилые дома в районе Пармы, у многих частных зданий град разбил черепичные крыши. В соседней Фиденце порыв ветра сорвал деревянную облицовку крыши одного из зданий в историческом центре города.

Автор видео: РБК


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URL: https://www.vb.kg/404052
Теги:
Европа, погода, Европейский союз, град
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