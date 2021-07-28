Погода
$ 84.43 - 84.80
€ 98.67 - 100.05

Кабмину поручили использовать программу ВСП для поддержки бизнеса

188  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Садыр Жапаров поручил кабмину использовать программу ВСП для поддержки отечественных предпринимателей на государственном уровне. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента.

Глава государства поручил председателю кабинета министров Улукбеку Марипову использовать программу США "Всеобщая система преференций" (ВСП) для укрепления двусторонних отношений между Кыргызстаном и США, а также для поддержки кыргызстанских предпринимателей на государственном уровне.

В соответствии с данной программой, развивающимся странам разрешено беспошлинно экспортировать до 5000 наименований товаров в Соединенные Штаты Америки. Эта программа позволяет экспортировать в США редкую высококачественную сельскохозяйственную продукцию, произведенную в Кыргызстане (кыргызский горный мед, облепиха, сливы, арахис, яки и другие животные, форель и др.)

В настоящее время ведется работа с соответствующими государственными органами по созданию на государственном уровне всех условий для того, чтобы кыргызстанские предприниматели могли в полной мере воспользоваться этой американской программой.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/404054
Теги:
президент, Кыргызстан, экономика, Кабинет министров, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  