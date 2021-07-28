Кабмину поручили использовать программу ВСП для поддержки бизнеса

Президент Садыр Жапаров поручил кабмину использовать программу ВСП для поддержки отечественных предпринимателей на государственном уровне. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента.

Глава государства поручил председателю кабинета министров Улукбеку Марипову использовать программу США "Всеобщая система преференций" (ВСП) для укрепления двусторонних отношений между Кыргызстаном и США, а также для поддержки кыргызстанских предпринимателей на государственном уровне.

В соответствии с данной программой, развивающимся странам разрешено беспошлинно экспортировать до 5000 наименований товаров в Соединенные Штаты Америки. Эта программа позволяет экспортировать в США редкую высококачественную сельскохозяйственную продукцию, произведенную в Кыргызстане (кыргызский горный мед, облепиха, сливы, арахис, яки и другие животные, форель и др.)

В настоящее время ведется работа с соответствующими государственными органами по созданию на государственном уровне всех условий для того, чтобы кыргызстанские предприниматели могли в полной мере воспользоваться этой американской программой.