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Миллиардер Джефф Безос заплатит NASA 2 млрд за высадку человека на Луну

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Основатель космической компании Blue Origin Джефф Безос предложил NASA 2 миллиарда долларов, если она заключит с компанией миллиардера госконтракт на разработку системы высадки человека на Луну. Об этом пишет The Вell.

Безос заявил, что Blue Origin откажется от получения платежей в размере 2 миллиарда долларов в течение следующих двух лет от NASA и таким образом "восполнит дефицит бюджетного финансирования программы по разработке системы высадки человека на Луну".

Безос рассчитывает, что за счет этого программа "вернется в нужное русло прямо сейчас".

"Это предложение - не временная отсрочка, а полный отказ от этих выплат", - подчеркнул миллиардер. "Для меня большая честь предложить эти взносы, и я благодарен за то, что имею финансовое положение, позволяющее сделать это", - написал Безос в открытом письме главе NASA Биллу Нельсону.

По словам Безоса, Blue Origin также согласна заключить с NASA контракт с фиксированной ценой на лунный посадочный модуль и взять на себя любые перерасходы средств в работе. Расходы на эту часть программы компания оценивает больше чем в 1 миллиард долларов.

Щедрое предложение Безоса спровоцировало решение NASA заключить госконтракт по лунной программе с компанией Илона Маска SpaceX на сумму 2,9 миллиарда долларов на разработку системы посадочного модуля для программы агентства Artemis. Программа направлена на возвращение американских астронавтов на Луну в 2020-х годах. Безос написал, что контракт был отдан Маску "из-за предполагаемых краткосрочных бюджетных проблем (у NASA), и это предложение устраняет это препятствие".

"Вместо того чтобы инвестировать в два конкурирующих лунных посадочных модуля, как первоначально планировалось, Агентство решило предоставить SpaceX многолетнюю многомиллиардную фору. Это было ошибкой, это было необычно, и это была упущенная возможность. Но еще не поздно все исправить", - объяснил свое недовольство Безос.

В сентябре 2019 года NASA обратилась к частным компаниям с предложением поучаствовать в конкурсе по созданию инновационных проектов в рамках программы. В апреле Агентство объявило, что тендер выиграла SpaceX, после чего Blue Origin начала оспаривать это решение. В итоге 1 мая контракт со SpaceX приостановили до тех пор, пока в Главном контрольном управлении США не рассмотрят жалобы. Урегулирование споров ожидается до 4 августа.


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URL: https://www.vb.kg/404056
Теги:
космонавтика
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