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ГНС разыскала налогоплательщиков, не представляющих налоговые отчеты

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- ВБ
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За шесть месяцев 2021 года территориальные налоговые органы разыскали 6 тысяч 53 налогоплательщика, не представляющих налоговые отчеты. Из них 2 тысяч 384 юридических лица, 2 тысячи 91 индивидуальный предприниматель и 778 крестьянских (фермерских) хозяйств.

Также разысканы 2 тысячи 34 хозяйствующих субъекта, не прошедшие регистрацию в налоговых органах. Из них 566 юридических лиц, 1 тысячу 11 индивидуальных предпринимателей и 457 крестьянских (фермерских) хозяйств.

Эти мероприятия были проведены в целях постановки на учет предпринимателей, выявления фактов уклонения от налогообложения хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность в теневом секторе экономики, а также в рамках борьбы с лжепредпринимательством.

Всего по состоянию на 1 июля 2021 года на налоговом учете состоят 754,6 тысячи субъектов, из них 127,1 тысячи – юридические лица, 377,9 тысячи – индивидуальные предприниматели, 249,6 тысячи – крестьянские (фермерские) хозяйства.


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URL: https://www.vb.kg/404063
Теги:
ГНС, налоги, Кыргызстан
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