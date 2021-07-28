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МВД проинформировало о проекте "Безопасный город"

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- Айжан Мамбеталиева
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Реализация компонента "Безопасный город" проекта "Умный город" в нашей стране направлена на сокращение дорожно-транспортных происшествий и обеспечение общественной безопасности граждан, модернизации дорожной инфраструктуры, а также осуществления сбора и анализа статистических данных о текущей ситуации для принятия соответствующих мер.

В рамках реализации I этапа проекта установлены 90 стационарных и 20 передвижных аппаратно-программных комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения на территории Бишкека и Чуйской области, сотрудниками центра мониторинга Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения министерства внутренних дел с функционирующих аппаратно-программных комплексов вынесено 2 млн. 513 тыс. 618 постановлений о нарушениях ПДД, из них оплачено 1 млн. 675 тыс. 889 постановлений (составляет 66,6%) о нарушениях на сумму 1млрд. 850 млн. 523 тыс. 915 сомов.

Центром мониторинга ГУОБДД МВД КР во исполнение требований Кодекса "О нарушениях" направлено 74 тыс. 998 постановлений о начислении пени в Судебный департамент при Верховном суде для принудительного исполнения на общую сумму 236 млн. 758 тыс. сомов.

С 4 марта 2019 по 22 июля 2021 года были проведены работы с 296 тыс.231 гражданами, которые обращаются с вопросами консультативно-разъяснительного характера, из них в отдел обратились: 100 тыс. 905, в "Колл-центр" (короткий номер 100) обратились 176 тыс.856 граждан, по онлайн "WhatsApp" (0706 63 09 00) номеру получено 18 тыс. 470 СМС обращений по поводу касающейся ГРС, а именно оформления и перерегистрации транспортных средств и поступления штрафов по адресам собственников автотранспорта, проданные и купленные ТС по доверенности, а также по иностранным АМТС обратились 37 тыс. 914 граждан.

По данным пресс-службы МВД, за отчетный период в Комиссию МВД по делам о нарушениях, поступило на рассмотрение 8 тыс. 547 дел о нарушениях. Комиссией было проведено 132 заседаний, на которых рассмотрено 8 519 дел о нарушениях ПДД, из которых оставлено в силе 2 116 постановлений по делам о нарушениях ПДД и прекращено 6 403 по обоснованным основаниям. В настоящее время в производстве находятся 28 дел.

Всего за отчетный период на рассмотрение в Суд поступило 227 дел о нарушениях ПДД, рассмотрено в судах 225 дел о нарушениях ПДД в Бишкеке и Чуйской области.

С начала проекта с использованием Автоматизированной информационной системы (АИС) "Безопасный город" личным составом Центра мониторинга оказано содействие в оперативном раскрытии преступлений.

Кроме того, начался второй этап реализации проекта "Безопасный город", который охватывает всю территорию республики: 7 областей, 2 города

республиканского значения, 15 городов областного и районного значения, 73 населенных пункта. В рамках реализации второго этапа проекта

планируется охватить аппаратно-программными комплексами 306 точек (266 стационарных и 40 передвижных).

Проект уже запустился в городах Бишкек, Ош и Токмок. Тендер на реализацию второго этапа "Безопасного города" в 2019 году выиграла

китайская компания "Shenzhen Sunwin Intelligent Co. Ltd".


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URL: https://www.vb.kg/404064
Теги:
дороги, Безопасный город, МВД
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