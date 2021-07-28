Бизнес-омбудсмен помог предпринимателю возместить ущерб и получить новый земельный участок, сообщает пресс-служба Института бизнес-омбудсмена.

Уточняется, что в октябре 2020 года руководитель ОсОО "SkyLand Service" (СкайЛэнд Сервис) подал жалобу бизнес-омбудсмену на мэрию города Бишкек относительно неисполнения судебного решения о выделении ему земельного участка.

В 2012 году предприниматель приобрел участок в городе Бишкек под проектирование и строительство жилого дома. Но воплотить проект не представилось возможным, так как в том же году со стороны жильцов близлежащих домов был подан судебный иск о признании недействительными постановлений мэрии города Бишкек о выделении данного земельного участка, в рамках которых предыдущий владелец получил право на его использование.

Судебные тяжбы по данному вопросу длились на протяжении 5 лет, и в сентябре 2017 года Верховным судом было вынесено окончательное решение, согласно которому исковые требования жильцов были удовлетворены в полном объеме, в связи с чем заявитель лишился прав на участок.

В целях возмещения своих убытков предприниматель обратился в мэрию, но не смог решить вопрос и обратился в межрайонный суд города Бишкек с административным иском о возмещении ущерба. В октябре 2019 года межрайонный суд города Бишкек удовлетворил административный иск и обязал мэрию города Бишкек устранить допущенные ранее нарушения прав и законных интересов заявителя путем изыскания и выдачи альтернативного земельного участка. Несмотря на то, что данное решение вступило в законную силу по истечении 30 дней после оглашения, альтернативный участок заявителем получен не был, в связи с чем предприниматель подал жалобу Бизнес-омбудсмену.

На основе анализа полученных материалов бизнес-омбудсмен пришел к выводу, что права, свободы и законные интересы субъекта предпринимательства были нарушены. Представители института бизнес-омбудсмена провели встречи и письменные коммуникации с руководством мэрии города Бишкек для решения вопроса. В результате конструктивного сотрудничества c мэрией г. Бишкек, в мае 2021 года комиссия по предоставлению прав аренды на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности мэрии города Бишкек, приняла решение о выдаче заявителю земельного участка площадью 600 кв. м. под строительство многоэтажного дома взамен участка, которого предприниматель лишился в рамках судебного решения.

Отметим, подать жалобу бизнес-омбудсмену предприниматели могут через сайт www.boi.kg в случаях неправомерных действий, решений и/или бездействия со стороны государственных органов, органов местного самоуправления или государственных предприятий.