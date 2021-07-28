В Бишкеке на ремонт закроют сразу пять улиц

С 30 июля на реконструкцию закроют сразу пять столичных улиц. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Ремонт начнут на отрезке улицы Шабдан Баатыра от Ауэзова до Мин Булак, протяженностью 350 метров. Водители могут объехать этот участок по улице Сатыбалдиева.

Отрезок улицы Турусбекова от Боталиева до Ташкентской, протяженностью 1200 метров также будут ремонтировать. Проспект Манаса и улица Махатма Ганди на время работ выступят альтернативными улицами.

Реконструкции подлежит и участок улицы Элебаева от улицы Кулатова до Льва Толстого. Пока автолюбители могут двигаться по улицам Ибраимова и Байтик Баатыра.

Обновления ждут и улицу Тимура Фрунзе от улицы Гагарина до улицы Ахунбаева, протяженностью 846 метров. Альтернативные улицы для проезда – Сон-Кол и Казиева. А улицу Маликова отремонтируют от Гагарина до Алыбаева. Альтернативной дорогой станет улица Репина.

После реконструкции ширина проезжей части дорог будет составлять от 8 до 9 метров, с обеих сторон построят тротуары и ирригационную сеть. На улице Элебаева предусмотрена парковка.

На сегодняшний день завершены дорожно-строительные работы на 9 улицах столицы, на 29 улицах ведутся работы.

Мэрия напоминает, что вторая фаза проекта развития улично-дорожной сети города Бишкек рассчитана на два года. В 2021 году запланирована реконструкция 44 дорог, на 2022 год 16 улиц общей протяженностью более 70 километров, также строительство 5 мостов. Ремонт будет производиться за счет грантовых средств Китайской Народной Республики, подрядчиком – китайской корпорацией China Road and Bridge Corporation.