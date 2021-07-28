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Японцы восторгаются красотой Дениса Петрашова и нашей олимпийской формой

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- Анастасия Карелина
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Японские СМИ исключительно в восторженных выражениях описывают дизайн парадной формы официальной сборной Кыргызской Республики на олимпийских Играх в Токио, а нашего знаменосца Дениса Петрашова сравнивают с моделью, и называют "слишком красивым".

В отличии от отечественных пользователей социальных сетей, еще до начала Игр раскритиковавших парадную форму олимпийской сборной республики, автором которой стала отечественный дизайнер Дильбар Ашимбаева, возглавляющая дом моды DILBAR, представители Страны восходящего солнца не скрывают восхищения работой кыргызских модельеров.

Так, например, японских пользователей социальных сетей и журналистов на церемонии открытия Олимпийских игр в Токио и параде участников сборных со всего мира привлек знаменосец сборной Кыргызстана Денис Петрашов. Его японцы сравнивают с моделью, говорят, что он даже "слишком красив" и называют "настоящим принцем". Отмечают "княжескую стать" молодого спортсмена, одетого с большим вкусом, и смело несущего государственный флаг своей страны. "Вы еще сможете увидеть его величественную фигуру, похожую на фигуру воина, на соревнованиях!", - говорили они во время церемонии открытия.

Японские журналисты и пользователи Интернета отметили также, что Петрашов шел в калпаке - незаменимом атрибуте парадной одежды кыргызских мужчин. Впечатлил их и дизайн белого пальто. В частности вышивка сакуры на левом плече и традиционный японский узор (Волны Цинхай) на рукаве - реверанс в сторону страны-организатора. Их японцы сочли просто прекрасными. "Это очень удачный образ, который идеально подходит для Олимпийских игр с их посылом к мирной жизни", - пишет японское СМИ.


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URL: https://www.vb.kg/404070
Теги:
дизайн, плавание, спорт, Япония, Кыргызстан, Олимпийские игры
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