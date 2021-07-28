Скончался Усен Сыдыков

Скончался экс-руководитель администрации Курманбека Бакиева Усен Сыдыков. Сообщается, что он умер после продолжительной болезни. Ему было 78 лет.

Напомним, Усен Сыдыков в 2010 году обвинялся в организации контрреволюционных выступлений на юге Кыргызстана. Запись его телефонных переговоров со сторонниками свергнутого президента Бакиева по взятию власти в Оше, Джалал-Абаде и Баткене была озвучена по каналам СМИ. 2 июля 2010 года судом он был переведен под домашний арест. Позже Сыдыков получил условный срок.

В октябре 2020 года его сын Бактыбек Сыдыков возглавил аэропорт "Манас".

Гражданская панихида состоится 29 июля в 10.00 на площади у Театра оперы и балета.