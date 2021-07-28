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Скончался Усен Сыдыков

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- ВБ
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Скончался экс-руководитель администрации Курманбека Бакиева Усен Сыдыков. Сообщается, что он умер после продолжительной болезни. Ему было 78 лет.

Напомним, Усен Сыдыков в 2010 году обвинялся в организации контрреволюционных выступлений на юге Кыргызстана. Запись его телефонных переговоров со сторонниками свергнутого президента Бакиева по взятию власти в Оше, Джалал-Абаде и Баткене была озвучена по каналам СМИ. 2 июля 2010 года судом он был переведен под домашний арест. Позже Сыдыков получил условный срок.

В октябре 2020 года его сын Бактыбек Сыдыков возглавил аэропорт "Манас".

Гражданская панихида состоится 29 июля в 10.00 на площади у Театра оперы и балета.


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URL: https://www.vb.kg/404071
Теги:
Усен Сыдыков, похороны, Кыргызстан
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