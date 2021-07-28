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МВД просит кыргызстанцев сообщать о всех фактах незаконной миграции

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Граждане, столкнувшиеся с любыми противоправными деяниями и рисками организации незаконной миграции, могут сообщать об этом в СПЭНМ МВД КР: на электронную почту: opnm10gu@mail.ru или по номерам: 102; (0312) 26-61-65; 26-61-70. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

"СПЭНМ МВД Кыргызской Республики информирует, что за последнее время участились случаи организации незаконной миграции граждан Кыргызской Республики за рубежом, путем их незаконного трудоустройства.

В результате преступных деяний определенных лиц и работодателей граждане Кыргызской Республики в поисках заработка оказываются обманутыми и подверженными разному роду конфликтных ситуаций таких как, незаконное пребывания, незаконное осуществления трудовой деятельности, а также недобросовестному отношению работодателей и т.д.

В целях пресечения данных фактов, МВД Кыргызской Республики рекомендует при трудоустройстве за рубежом обращаться частным агентствам занятости, которые имеют официальное разрешения на трудоустройства граждан за пределами Кыргызской Республики.

Также, СПЭНМ МВД КР призывает соотечественников, прежде чем отправится на заработки за рубеж, проконсультироваться в Информационно-консультационном центром при Департаменте внешней миграции при МИД Кыргызской Республики, по адресу: Бишкек, ул. Токтогула, 237 (пересекает бульвар Молодая Гвардия) или в г. Ош, ул. Ленина, 221, или на сайте www.migrant.kg.

Кроме того, призываем граждан сообщать обо всех имеющихся фактах, по оказанию содействие для незаконного трудоустройство граждан за рубежом".


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URL: https://www.vb.kg/404072
Теги:
МВД, миграция
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