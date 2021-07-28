Погода
$ 84.43 - 84.80
€ 98.67 - 100.05

Минздрав: 12-летней жертве насилия из Узгена будут помогать психологи

229  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

12-летней девочке М.Р из Узгена, которая подвергалась насилию и её семье окажут психологическую помощь. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения и социального развития.

"В настоящее время ведется расследование со стороны правоохранительных органов. Психолог поможет реабилитировать семью и несовершеннолетнюю девочку. А также принимаются соответствующие меры по защите прав и её интересов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что условия жизни в семье девочки средние: мама девочки - домохозяйка, а отец - сезонный трудовой мигрант в Казахстане, зарабатывающий и присылающий деньги своей семье. Семья получает ежемесячное пособие в размере 2 430 сомов на троих несовершеннолетних детей как малообеспеченная семья. Школа характеризует М. Р. как одну из дисциплинированных и ведущих учениц.

Напомним, вечером 23 июля в милицию поступило сообщение о пропаже 12-летней девочки, которая вышла в магазин и не вернулась. Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП.

Сотрудники Инспекции по делам несовершеннолетних нашли школьницу. Она рассказала, что неизвестный мужчина в это же день изнасиловал ее в туалете на территории котельной между многоэтажками.

По данным УВД, экспертиза подтвердила факт изнасилования. Подозреваемого 39-летнего мужчину задержали и водворили в ИВС.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/404076
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  