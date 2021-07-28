Минздрав: 12-летней жертве насилия из Узгена будут помогать психологи

12-летней девочке М.Р из Узгена, которая подвергалась насилию и её семье окажут психологическую помощь. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения и социального развития.

"В настоящее время ведется расследование со стороны правоохранительных органов. Психолог поможет реабилитировать семью и несовершеннолетнюю девочку. А также принимаются соответствующие меры по защите прав и её интересов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что условия жизни в семье девочки средние: мама девочки - домохозяйка, а отец - сезонный трудовой мигрант в Казахстане, зарабатывающий и присылающий деньги своей семье. Семья получает ежемесячное пособие в размере 2 430 сомов на троих несовершеннолетних детей как малообеспеченная семья. Школа характеризует М. Р. как одну из дисциплинированных и ведущих учениц.

Напомним, вечером 23 июля в милицию поступило сообщение о пропаже 12-летней девочки, которая вышла в магазин и не вернулась. Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП.

Сотрудники Инспекции по делам несовершеннолетних нашли школьницу. Она рассказала, что неизвестный мужчина в это же день изнасиловал ее в туалете на территории котельной между многоэтажками.

По данным УВД, экспертиза подтвердила факт изнасилования. Подозреваемого 39-летнего мужчину задержали и водворили в ИВС.