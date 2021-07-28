Кыргызстан занимает 113 место в мире по заболеваемости COVID-19

Кыргызстан занимает 113 место в мире по показателям заболеваемости на 100 тысяч населения. Об этом сегодня на брифинге в республиканском Штабе по борьбе с COVID-19 сообщил руководитель Республиканского научно-практического центра по контролю вирусных инфекций Зуридин Нурматов.

"За июль этого года зарегистрировано больше случаев COVID-19, чем в прошлом году. Это говорит о том, что лучше стала работать система регистрации, так как в том году были проблемы с койками и не все случаи удавалось учесть", - сообщил Зуридин Нурматов.

Как отметил Нурматов, показатели в Кыргызстане на мировом уровне лучше, чем во многих других странах. Например, наша республика занимает 88 место по числу зарегистрированных случаев COVID-19.

"При этом в странах у которых нет проблем с финансированием, показатели хуже. Это говорит о том, что не в финансировании дело. Также по смертности на общее число населения наша страна занимает - 107 место, а по летальности - 118 место", - сообщил Зуридин Нурматов.