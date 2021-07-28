За сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 22 медицинских работника

За минувшие сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 22 медицинских работника. Такие данные на 28 июля приводит Министерство здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики.
Согласно этим данным зарегистрировано:
в г. Бишкек - 8 случаев,
в Баткенской области - 2,
в Джалал-Абадской области - 2,
в Иссык-Кульской области - 2,
в Чуйской области - 7,
в Таласской области -1.
За сутки из стационаров были выписаны 12 выздоровевших медработников. С домашней самоизоляции выписаны - 28 человек.
За весь период у медицинских работников зарегистрировали 6400 случаев заражения COVID-19. Выздоровели - 5725 человек.