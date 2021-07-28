"Бабек ЛТД" против Арсланбека Малиева: Горсуд отказал в иске экс-депутату

Бишкекский городской суд на днях не удовлетворил иск экс-депутата Арсланбека Малиева, отменив определение Первомайского районного суда о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Речь идет, напомним, о судебной тяжбе, касающейся долевой собственности в многоэтажном жилом доме, расположенном по адресу Чокморова, 164.

По словам адвоката фирмы "Бабек ЛТД" Ильгиза Насирова, бишкекский горсуд вынес справедливое решение.

- Никаких оснований для пересмотра дел нет, а были только одни умозаключения. Ранее Первомайский районный суд рассмотрел заявление Малиева о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам. При этом, суд не установил ни одного факта. Давайте разберемся, что означает термин "факт" согласно юриспруденции? Это обстоятельство, которое будет подтверждено документально. Должны быть представлены документы, которые повлияют на пересмотр решения суда, вступившего в силу. При этом, ранее не было известно об этих фактах. Как стало видно из сегодняшнего заседания, Малиев и его адвокат ничего нового не представили. Все те же факты переворачивают, ходят с ними по всем органам. К примеру, представитель Малиева Кемелов подтасовывает факты. Вот они подделали дополнительное соглашение, в котором якобы площади уже были распределены и поделены еще до подачи в суд. В свое время они на имя Сооронбая Жээнбекова подали прошение о принятии мер в отношении "Бабек ЛТД" и ряда должностных лиц по каким-то надуманным обстоятельствам. Еще и приложили туда этот документ, которого нет в природе. То есть по якобы этому дополнительному соглашению уже все было распределено. Хотя они просто взяли последнюю страницу из старого соглашения и добавили новую страницу. Конечно, это еще подтвердит экспертиза, на которой мы будем настаивать. Сегодня вы также убедились, что ни одного документа не было представлено, - сказал он VB.KG.

Напомним, весной прошлого года Межрайонный суд Бишкека вынес решение по исковому заявлению ОсОО "Бабек ЛТД" к ИП Арсланбеку Малиеву о разделе общедолевой собственности в сданном в эксплуатацию в январе 2020 года многоэтажном доме, расположенном по адресу Чокморова, 164. Решение суда было вынесено на основании договоренности, которую стороны закрепили в договоре о совместной деятельности. Однако, когда дом был построен, экс-депутат Малиев на компромисс не шел, и пытался оспорить каждое решение суда, вынесенное на законных основаниях по искам "Бабек ЛТД".

Верховный суд, куда обратился Малиев, оставил в силе решение Межрайонного суда. Оно вступило в законную силу, но Малиеву удалось отменить решение Верховного суда в Первомайском районном суде Бишкека. Заседание, к слову, прошло в отсутствие представителей "Бабек ЛТД".

В связи с чем ОсОО "Бабек ЛТД" подало частную жалобу в БГС, в которой просило отказать Малиеву в его заявлении и оставить в силе решение Межрайонного суда.