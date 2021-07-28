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Сказано – сделано: В Бишкеке на улице Боконбаева ремонтируют тротуар

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- Сергей Швец
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Столичные власти проводят ремонт тротуара на улице Боконбаева. Соответствующее указание дал исполняющий обязанности градоначальника столицы Бактыбек Кудайбергенов.

Недавно временный градоначальник приезжал с проверкой на улицу Туголбай Ата, где в настоящее время ведутся ремонтные работы на отрезке от Ибраимова до Орозбекова. А по пути он прогулялся по пешеходной дорожке улицы Боконбаева.

Надо сказать, что состояние тротуара вызывает много вопросов. Особенно от Абдрахманова в западном направлении. Поэтому чиновник дал задание муниципальному предприятию "Бишкекасфальтсервис" в кратчайшие сроки начать ремонт.

Дорожники отреагировали оперативно и практически сразу приступили к реконструкции на участке от Усенбаева до Абдрахманова с южной стороны, сняв старое покрытие (там, где оно было) и брусчатку.

Сейчас на отрезке уже красуются новые бордюры. А рабочие заняты укладкой грунтовой подушки под новый асфальт.


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URL: https://www.vb.kg/404085
Теги:
ирригация, реконструкция, ремонт, Бишкек, тротуар, Бактыбек Кудайбергенов
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