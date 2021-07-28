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Нацстатком: в республике зарегистрирован значительный рост преступности

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- Александра Василькова
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В Кыргызстане в полтора раза увеличилось количество преступлений. Об этом сообщает Национальный статистический комитет со ссылкой на данные Генеральной прокуратуры.

В январе-июне 2021 года на территории республики зарегистрировано 23,5 тысячи преступлений, число которых по сравнению с январем-июнем 2020 года увеличилось в 1,5 раза, а также около 12 тысяч проступков, что почти на 30 процентов больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. При этом, подавляющее число преступлений - более 61 процент от общего их числа - совершено в городе Бишкеке и Чуйской области.

От общего числа преступлений более 2 тысяч, или 11,6 процентов пришлось на тяжкие и особо тяжкие преступления. Основную часть из них преступления против собственности. По сравнению с январем-июнем 2020 года их число в целом по республике возросло в 1,6 раза, в том числе случаев мошенничества - в 2,1 раза, краж – в 1,5 раза, грабежа – на 24,5 процента.

Число преступлений против личности в целом по республике по сравнению с январем-июнем прошлого года увеличилось почти на треть. При этом, число убийств возросло на 26 процента, случаев изнасилований и покушений на изнасилование - на 34 процента, причинения менее тяжкого вреда здоровью – на 6 процентов.

За полугодие текущего года по отношению к аналогичному периоду прошлого года число злоупотреблений должностным положением возросло на 36%, случаев присвоения, растраты вверенного имущества - в 2,2 раза и взяточничества - в 1,4 раза.

На 23 процента увеличилось число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Наибольшая доля таких преступлений - более 57 процентов - связана с хранением наркотиков с целью их сбыта и около 40 процентов - с хранением наркотиков без цели их сбыта.

Наибольший рост числа преступлений отмечен в Иссык-Кульской области - в 2,4 раза, в Оше - в 1,7 раза, в Ошской области - в 1,5 раза и в Бишкеке - в 1,4 раза.

В 1 полугодии текущего года выявлено более 13 тысяч человек, совершивших преступления, что по сравнению с соответствующем прошлого года на 15,6 процента больше. Из их общего числа женщины составили около 17 процентов, несовершеннолетние – около 5 процентов, а около 54 процентов лиц, совершивших преступления, нигде не работали и не учились.


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URL: https://www.vb.kg/404088
Теги:
Нацстатком, статистика
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