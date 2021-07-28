Нацбанк опровергает информацию о резком снижении золотовалютных резервов

Национальный банк выступил с официальным заявлением по поводу объема золотовалютных резервов республики. Его текст опубликован на странице регулятора в Facebook.

Отмечается, что на 27 июля 2021 года размер золотовалютных резервов Национального банка составил 2,65 миллиарда долларов, что покрывает около 6 месяцев импорта товаров и услуг, при минимально рекомендуемых 3 месяцах импорта.

"Текущий объем золотовалютных резервов обеспечивает достаточный запас прочности для поддержания макроэкономической и финансовой безопасности страны", - говорится в заявлении.

Регулятор указывает, что в последние несколько лет отмечается рост золотовалютных резервов страны. Так, на конец 2019 года золотовалютные резервы составили 2,4 миллиарда долларов, на конец 2020 года – 2,8 миллиарда долларов.

"В состав золотовалютных резервов входят золото, Специальные права заимствования (СДР), доллары США, евро, английские фунты и другие иностранные валюты. В течение года может происходить как увеличение, так и уменьшение объема международных резервов в связи с изменениями курсов валют и цен на драгоценные металлы, с выплатами по внешнему долгу и другими факторами. В связи с этим при рассмотрении динамики изменения международных резервов необходимо ориентироваться на годовые значения, так как в течение года уровень золотовалютных резервов, как правило, подвержен колебаниям", - объясняют в Нацбанке.