Погода
$ 84.43 - 84.80
€ 98.67 - 100.05

Нацбанк опровергает информацию о резком снижении золотовалютных резервов

120  0
- Александра Василькова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Национальный банк выступил с официальным заявлением по поводу объема золотовалютных резервов республики. Его текст опубликован на странице регулятора в Facebook.

Отмечается, что на 27 июля 2021 года размер золотовалютных резервов Национального банка составил 2,65 миллиарда долларов, что покрывает около 6 месяцев импорта товаров и услуг, при минимально рекомендуемых 3 месяцах импорта.

"Текущий объем золотовалютных резервов обеспечивает достаточный запас прочности для поддержания макроэкономической и финансовой безопасности страны", - говорится в заявлении.

Регулятор указывает, что в последние несколько лет отмечается рост золотовалютных резервов страны. Так, на конец 2019 года золотовалютные резервы составили 2,4 миллиарда долларов, на конец 2020 года – 2,8 миллиарда долларов.

"В состав золотовалютных резервов входят золото, Специальные права заимствования (СДР), доллары США, евро, английские фунты и другие иностранные валюты. В течение года может происходить как увеличение, так и уменьшение объема международных резервов в связи с изменениями курсов валют и цен на драгоценные металлы, с выплатами по внешнему долгу и другими факторами. В связи с этим при рассмотрении динамики изменения международных резервов необходимо ориентироваться на годовые значения, так как в течение года уровень золотовалютных резервов, как правило, подвержен колебаниям", - объясняют в Нацбанке.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/404090
Теги:
Кыргызстан, Нацбанк, Нацбанк Кыргызской республики, Национальный Банк
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  