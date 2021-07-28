В КР хотят монополизировать производство и продажу алкоголя и сигарет

В Кыргызстане хотят ввести государственную монополию на производство, оборот и реализацию алкогольной и табачной продукции хочет ввести кабинет министров. Об этом депутат Дастан Бекешев сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, соответствующий законопроект вынесен на рассмотрение парламента. При этом документ не проходил широкое общественное обсуждение.

- Это же нереально. Как раньше в Африке мечтали в космос полететь, так сегодня мы мечтаем заняться всем этим сегодня и сейчас, - сказал Дастан Бекешев.

Напомним, накануне на заседании парламентского комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению обсудили запрет на курение в общественных местах, в том числе электронных сигарет, кальянов и смесей.