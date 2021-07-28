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В КР хотят монополизировать производство и продажу алкоголя и сигарет

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- Александра Василькова
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В Кыргызстане хотят ввести государственную монополию на производство, оборот и реализацию алкогольной и табачной продукции хочет ввести кабинет министров. Об этом депутат Дастан Бекешев сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, соответствующий законопроект вынесен на рассмотрение парламента. При этом документ не проходил широкое общественное обсуждение.

- Это же нереально. Как раньше в Африке мечтали в космос полететь, так сегодня мы мечтаем заняться всем этим сегодня и сейчас, - сказал Дастан Бекешев.

Напомним, накануне на заседании парламентского комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению обсудили запрет на курение в общественных местах, в том числе электронных сигарет, кальянов и смесей.


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URL: https://www.vb.kg/404095
Теги:
алкоголь, торговля, парламент, табак, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Депутат, Дастан Бекешев
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