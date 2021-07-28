761 койко-место есть в медицинских учреждениях Бишкека для больных COVID-19

761 свободное койко-место есть в медицинских учреждениях столицы для зараженных коронавирусом. Такие данные на 14 часов 28 июля приводит Штаб КР по COVID-19.

Согласно этим данным свободные места есть в:

Национальном хирургическом центре – 12;

Республиканской клинической инфекционной больнице – 80;

Клиническом родильном доме № 2 – 22;

Городской клинической больнице № 1 – 52;

Национальном центре кардиологии и терапии – 18;

Чуйской областной объединенной больнице – 27;

Национальном госпитале (ИОВ) – 45;

Национальном центре онкологии и гематологии – 30;

Национальном госпитале (Урологический корпус) – 11;

Национальном госпитале (Мобильный госпиталь) – 25;

Республиканском центре наркологии – 30;

Военном госпитале – 15;

Институте курортологии и восстановительного лечения – 186;

Национальном госпитале (Нейрокорпус) – 72;

Кыргызском национальном военном лицее имени Даира Асанова – 120;

Национальном центре охраны материнства и детства – 14;

Центре фтизиатрии КГМА (№6 Общежитие) – 2.