761 койко-место есть в медицинских учреждениях Бишкека для больных COVID-19

761 свободное койко-место есть в медицинских учреждениях столицы для зараженных коронавирусом. Такие данные на 14 часов 28 июля приводит Штаб КР по COVID-19.
Согласно этим данным свободные места есть в:
Национальном хирургическом центре – 12;
Республиканской клинической инфекционной больнице – 80;
Клиническом родильном доме № 2 – 22;
Городской клинической больнице № 1 – 52;
Национальном центре кардиологии и терапии – 18;
Чуйской областной объединенной больнице – 27;
Национальном госпитале (ИОВ) – 45;
Национальном центре онкологии и гематологии – 30;
Национальном госпитале (Урологический корпус) – 11;
Национальном госпитале (Мобильный госпиталь) – 25;
Республиканском центре наркологии – 30;
Военном госпитале – 15;
Институте курортологии и восстановительного лечения – 186;
Национальном госпитале (Нейрокорпус) – 72;
Кыргызском национальном военном лицее имени Даира Асанова – 120;
Национальном центре охраны материнства и детства – 14;
Центре фтизиатрии КГМА (№6 Общежитие) – 2.