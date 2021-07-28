В Бишкеке все больше людей идут на поправку после коронавируса

В Бишкеке наблюдается положительная динамика по выздоровлению от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

На 28 июля в столице выздоровели 1213 человек. Для сравнения, по данным на 26 июля, в числе выздоровевших числилось 1087 человек.

Несмотря на положительную динамику, зарегистрировано 603 новых случая заражения коронавирусной инфекцией и пневмонией. Из них 473 с городской пропиской: Ленинский район – 130, Первомайский район – 118, Октябрьский район –105, Свердловский район – 120, иногородних - 130.

Из выявленных заболевших у 567 имеются симптомы, 36 бессимптомные, 523 проходят лечение амбулаторно, а 80 стационарно. За прошедшие сутки умерло 8 человек.

"Многие горожане при появлении малейших симптомов сразу же обращаются за консультацией или медицинской помощью, уходят на самоизоляцию. Пожалуйста, давайте продолжать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и норм: носить маски, проветривать помещения, чаще мыть руки, соблюдать дистанцию и получать прививку" – говориться в сообщении столичного муниципалитета.