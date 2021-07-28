Никто не проверяет пляжные аттракционы на побережье Иссык-Куля

Вчера, 27 июля, на территории пансионата "Золотые пески" погиб 18-летний парень которого засосало в техническую трубу перекачки воды местного аквапарка. После трагического случая кыргызстанцы стали задаваться вопросом почему не было решетки на трубе? И вообще насколько безопасны остальные пляжные аттракционы?

Как выяснилось, никто не может провести проверку аттракционов на пляже в селе Бостери. Об этом корреспонденту "VB.KG" сообщил аким Иссык-Кульского района Калыбек Жумадылов.

- Сейчас ведется проверка аквапарка, где погиб юноша. Хозяева аттракциона говорят, что решетка была, но теперь понятно, что ее не было. Их никто не освобождает от ответственности. Они должны были контролировать безопасность. По этому поводу прокуратура района возбудило досудебное производство. Идет проверка по статье 282 УК. После проверки юридическую оценку бездействию отдельных лиц дадут органы прокуратуры, - отметил Калыбек Жумадылов.

По его словам сейчас никто не проверяет пляжные аттракционы из-за действующего моратория на проверки субъектов предпринимательской деятельности.

- После трагедии, мы совместно с органами архитектуры, МЧС и прочими профильными службами выехали и поговорили с другими арендаторами, расположенными на пляже в Бостери: чертово колесо и американские горки. Мы попросили, чтобы они сами обратились в государственные ораны для проверки безопасности своих аттракционов. И получили заключение, что их сооружения соответствуют нормам. Поскольку Госэкотехинспекция расформирована, сейчас мы выясняем какой госорган выполняет эти функции, - сообщил аким района.

УВД Иссык-Кульской области сообщает, что по факту смерти 18-летнего парня на пляже пансионата "Золотые Пески" в селе Бостери Иссык-Кульского района назначена судебно-медицинская экспертиза. Тело погибшего доставили в морг.

По факту произошедшего материалы зарегистрированы в ЕРПП ОВД Иссык-Кульского района и начато досудебные производства по статьям 135 (Причинение смерти по неосторожности) и 282 (Создание опасности для потребителей) УК КР.