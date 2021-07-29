В Кыргызстане на 29 июля зарегистрировали 930 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 29 июля зарегистрировали 930 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Штаб КР по COVID-19.
Новые случаи выявлены:
в г. Бишкек – 528,
в г. Ош – 4,
в Чуйской области – 142,
в Ошской области – 43,
в Таласской области – 16,
в Нарынской области – 17,
в Иссык-Кульской области – 57,
в Джалал-Абадской области – 67,
в Баткенской области – 56.
За весь период зарегистрировали – 161 015 случаев.
По выздоровевшим:
За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 1460 человек.
За весь период выздоровели - 141 499 человек.