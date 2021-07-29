В Кыргызстане на 29 июля зарегистрировали 930 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 29 июля зарегистрировали 930 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Штаб КР по COVID-19.

Новые случаи выявлены:

в г. Бишкек – 528,

в г. Ош – 4,

в Чуйской области – 142,

в Ошской области – 43,

в Таласской области – 16,

в Нарынской области – 17,

в Иссык-Кульской области – 57,

в Джалал-Абадской области – 67,

в Баткенской области – 56.

За весь период зарегистрировали – 161 015 случаев.

По выздоровевшим:

За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 1460 человек.

За весь период выздоровели - 141 499 человек.