Бизнес-омбудсмен высказался о законопроекте о ЧС в экономике

Бизнес-омбудсмен КР Робин Орд-Смит выступил с заявлением по поводу законопроекта о введении чрезвычайной ситуации в экономике.
Приводим текст заявления полностью:
"Как и другие, мы с коллегами узнали о законопроекте о чрезвычайной ситуации в экономике из новостей в СМИ. Ограниченность времени не позволила мне и моим коллегам провести тщательный и всесторонний анализ законопроекта, оценку его потенциального воздействия на деловую среду и инвестиционный климат. Тем не менее, я считаю важным на данном этапе четко изложить свои первоначальные взгляды как уполномоченного лица по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности.
Ранее я уже говорил о потенциальных рисках, связанных с ускоренным принятием законопроектов в любой стране при отсутствии обсуждения со всеми заинтересованными сторонами и анализа регулятивного воздействия. Мои взгляды в этом отношении не изменились.
Наша первоначальная оценка этого законопроекта выявила отдельные моменты, которые потенциально могут оказать негативное влияние на субъекты бизнеса и экономику страны в целом. Так, вызывает вопросы прозрачность и обоснованность предлагаемых мер по возможности изменения кабинетом министров ставок налогов, процедур по налоговому администрированию, а также введению дополнительных обязательств для налогоплательщиков.
Законопроектом также предлагается:
Я и мои коллеги изучим законопроект более внимательно и направим свои рекомендации государственным органам в соответствии с моими полномочиями.
Хочу отметить, что укрепление доверия с бизнесом и достижение столь необходимого в данное время экономического восстановления требует устойчивого диалога и партнерства государства с бизнес-сообществом, включая общественное обсуждение законодательных инициатив, напрямую влияющих на деловую среду и инвестиционный климат".