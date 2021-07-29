Бизнес-омбудсмен высказался о законопроекте о ЧС в экономике

Бизнес-омбудсмен КР Робин Орд-Смит выступил с заявлением по поводу законопроекта о введении чрезвычайной ситуации в экономике.

Приводим текст заявления полностью:

"Как и другие, мы с коллегами узнали о законопроекте о чрезвычайной ситуации в экономике из новостей в СМИ. Ограниченность времени не позволила мне и моим коллегам провести тщательный и всесторонний анализ законопроекта, оценку его потенциального воздействия на деловую среду и инвестиционный климат. Тем не менее, я считаю важным на данном этапе четко изложить свои первоначальные взгляды как уполномоченного лица по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности.

Ранее я уже говорил о потенциальных рисках, связанных с ускоренным принятием законопроектов в любой стране при отсутствии обсуждения со всеми заинтересованными сторонами и анализа регулятивного воздействия. Мои взгляды в этом отношении не изменились.

Наша первоначальная оценка этого законопроекта выявила отдельные моменты, которые потенциально могут оказать негативное влияние на субъекты бизнеса и экономику страны в целом. Так, вызывает вопросы прозрачность и обоснованность предлагаемых мер по возможности изменения кабинетом министров ставок налогов, процедур по налоговому администрированию, а также введению дополнительных обязательств для налогоплательщиков.

Законопроектом также предлагается:

новая категория штрафов, превышающая существующие на сегодняшний день категории, и значительно усиливающаяся ответственность за некоторые нарушения, возникающие в процессе осуществления предпринимательской деятельности; усиление дискреционных полномочий кабинета министров по вопросам таможенного регулирования, регулирования торговли, недропользования, лицензирования, банкротства, управления государственным имуществом и осуществления государственных закупок; исключение требования об анализе регулятивного воздействия нормативных правовых актов в период действия режима чрезвычайной ситуации в экономике.

Я и мои коллеги изучим законопроект более внимательно и направим свои рекомендации государственным органам в соответствии с моими полномочиями.

Хочу отметить, что укрепление доверия с бизнесом и достижение столь необходимого в данное время экономического восстановления требует устойчивого диалога и партнерства государства с бизнес-сообществом, включая общественное обсуждение законодательных инициатив, напрямую влияющих на деловую среду и инвестиционный климат".