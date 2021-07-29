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В Оше за грабеж задержан мужчина, разыскиваемый в РФ за тяжкое преступление

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- Александра Василькова
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МВД: Сотрудниками МРУ СКМ МВД КР задержан подозреваемый в совершении

грабежа

В ходе оперативно-профилактических мероприятий сотрудники Межрегионального управления СКМ МВД задержали подозреваемого в

совершении грабежа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

22 июня текущего года в органы внутренних дел обратился с заявлением гражданин А.М. Он сообщил, что неизвестный мужчина, применив физическую силу отобрал у него сотовый телефон марки "Самсунг" и деньги в размере 119 тысяч800 сомов.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП, по признакам преступления предусмотренного ст. 201 УК КР осуществлялось досудебное производство.

Накануне, в Оше в ходе оперативно-профилактических мероприятий, оперативники МРУ СКМ МВД КР задержали подозреваемого в совершении

грабежа. Им оказался разыскиваемый за совершение тяжкого преступления в РФ О.Э., 1982 года рождения, уроженец города Ош.

В настоящее время проводится досудебное расследование.


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URL: https://www.vb.kg/404113
Теги:
МВД, Ош, преступление, Кыргызстан
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