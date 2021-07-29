За сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 17 медицинских работников

За минувшие сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 17 медицинских работников. Такие данные на 29 июля приводит Министерство здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики.

Согласно этим данным зарегистрировано:

в г. Бишкек - 7 случаев,

в Баткенской области - 2,

в Джалал-Абадской области - 3,

в Иссык-Кульской области - 2,

в Чуйской области - 2,

в Нарынской области -1.

За сутки из стационаров были выписаны 8 выздоровевших медработников. С домашней самоизоляции выписаны - 23 человека.

За весь период у медицинских работников зарегистрировали 6417 случаев заражения COVID-19. Выздоровели - 5756 человек.