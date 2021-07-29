725 койко-мест есть в медицинских учреждениях Бишкека для больных COVID-19

725 свободных койко-мест есть в медицинских учреждениях столицы для зараженных коронавирусом. Такие данные на 8 часов утра 29 июля приводит Штаб КР по COVID-19.

Согласно этим данным свободные места есть в:

Национальном хирургическом центре – 12;

Национальном центре фтизиатрии –1;

Республиканской клинической инфекционной больнице – 26;

Клиническом родильном доме № 2 – 29;

Городской клинической больнице № 1 – 69;

Городская клиническая больница № 6 – 7;

Национальном центре кардиологии и терапии – 13;

Чуйской областной объединенной больнице – 18;

Национальном госпитале (ИОВ) – 40;

Национальном центре онкологии и гематологии – 34;

Национальном госпитале (Урологический корпус) – 10;

Национальном госпитале (Мобильный госпиталь) – 24;

Республиканском центре наркологии – 27;

Военном госпитале – 14;

Институте курортологии и восстановительного лечения – 188;

Национальном госпитале (Нейрокорпус) – 59;

Кыргызском национальном военном лицее имени Даира Асанова – 125;

Национальном центре охраны материнства и детства – 25;

Центре фтизиатрии КГМА (№6 Общежитие) – 4.