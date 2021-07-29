725 койко-мест есть в медицинских учреждениях Бишкека для больных COVID-19

725 свободных койко-мест есть в медицинских учреждениях столицы для зараженных коронавирусом. Такие данные на 8 часов утра 29 июля приводит Штаб КР по COVID-19.
Согласно этим данным свободные места есть в:
Национальном хирургическом центре – 12;
Национальном центре фтизиатрии –1;
Республиканской клинической инфекционной больнице – 26;
Клиническом родильном доме № 2 – 29;
Городской клинической больнице № 1 – 69;
Городская клиническая больница № 6 – 7;
Национальном центре кардиологии и терапии – 13;
Чуйской областной объединенной больнице – 18;
Национальном госпитале (ИОВ) – 40;
Национальном центре онкологии и гематологии – 34;
Национальном госпитале (Урологический корпус) – 10;
Национальном госпитале (Мобильный госпиталь) – 24;
Республиканском центре наркологии – 27;
Военном госпитале – 14;
Институте курортологии и восстановительного лечения – 188;
Национальном госпитале (Нейрокорпус) – 59;
Кыргызском национальном военном лицее имени Даира Асанова – 125;
Национальном центре охраны материнства и детства – 25;
Центре фтизиатрии КГМА (№6 Общежитие) – 4.