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При получении взятки задержан замглавы Таласской районной администрации

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- Айжан Мамбеталиева
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Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

В сообщении говорится, что в ходе проводимых мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению должностных преступлений, при получении взятки в размере 30 тысяч сомов с поличным задержан заместитель главы Таласской районной администрации Т.К.Р.

Установлено, что заместитель главы Таласской райадминистрации вымогал денежные средства в размере 50 тысяч сомов у гражданина нашей страны за положительное решение и выдачи разрешительных документов, для открытия предпринимательской деятельности.

На основании соответствующих доказательств, в рамках досудебного производства АИС ЕРПП по ст.326 (Вымогательства взятки) УК КР "Т.К.Р." задержан в порядке ст.98 УПК КР и водворен в ИВС УВД по Таласской области.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленный на установление всех причастных к совершению указанного преступления лиц.


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URL: https://www.vb.kg/404123
Теги:
ГКНБ, Таласская область, взятка
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