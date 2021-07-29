Граждан КР пустят в Россию только с приложением "Путешествую без COVID-19"

С 25 июля 2021 года гражданам Кыргызской Республики при въезде на территорию России необходимо будет предъявлять отрицательный результат ПЦР-анализа с помощью мобильного приложения "Путешествую без COVID-19". Об этом сообщает Департамент информации Министерства иностранных дел КР.

Анализ должен быть проведен не ранее чем за три дня до прибытия на территорию Российской Федерации.

"Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 июля 2021 года № 1998-р установлено требование о необходимости предъявления результата ПЦР-анализа через приложение иностранными гражданами и лицами без гражданства, въезжающих в Российскую Федерацию из территорий государств-членов Евразийского экономического союза через воздушные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации", - говорится в сообщении МИД КР.

Исключение сделано для лиц, въезжающих в Российскую Федерацию из третьих государств через территории государств-членов Евразийского экономического союза транзитом либо с кратковременной остановкой, при условии предъявления ими отрицательного результата ПЦР-анализа, а также билетов и (или) посадочных талонов по всему маршруту следования в Российскую Федерацию.

С 1 сентября 2021 года приложение станет обязательным для иностранных граждан и лиц без гражданства, въезжающих в Россию из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана через воздушные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации.

Отметим, что ПЦР-тесты для выезжающих за пределы Кыргызской Республики проводят две государственные лаборатории: Национальная вирусологическая референс-лаборатория в городе Бишкек и Субнациональная вирусологическая лаборатория в городе Ош, а также частные лаборатории, подключенные к информационной системе "Путешествую без COVID-19".