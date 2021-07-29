В Бишкеке снесли несколько незаконных строений

В Бишкеке Управление землепользования и строительства мэрии города Бишкек ведет борьбу с незаконными строениями с помощью спецподразделения МП "Тазалык". Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Накануне демонтировали три незаконно установленных контейнера на пересечении улицы Гоголя и проспекта Чуй и на пересечении улиц Ахунбаева и Тагай-Бий.

Также с муниципальной земли убрали вагон на пересечении улиц Тагай-Бий и Садыр-Аке.

На пересечении улиц Раззакова и Московской демонтирован газетный киоск.

Демонтировали рекламную вывеску туристического агентства по адресу Абдрахманова №135.

"Горожане охотно идут на компромисс после разъяснительных работ. На пересечении улиц Коперника и Курчатова в добровольном порядке демонтировано 9 металлических гаражей", - говорится в сообщении мэрии.

После разъяснительной работы жители частного дома на пересечении улиц Садырбаева и Куюкова добровольно снесли забор, освободив 49 квадратных метров муниципальной территории.

В микрорайоне Джал-23 между домами №79 и 202 демонтирован гараж и автомобиль марки "Лада".

В рамках реконструкции дорог по II фазе проекта "Развитие улично-дорожной сети", реализуемого за счет гранта КНР, демонтирован капитальный забор по улице Ташкентской.