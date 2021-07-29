В Бишкеке снесли несколько незаконных строений

В Бишкеке Управление землепользования и строительства мэрии города Бишкек ведет борьбу с незаконными строениями с помощью спецподразделения МП "Тазалык". Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Накануне демонтировали три незаконно установленных контейнера на пересечении улицы Гоголя и проспекта Чуй и на пересечении улиц Ахунбаева и Тагай-Бий.
Также с муниципальной земли убрали вагон на пересечении улиц Тагай-Бий и Садыр-Аке.
На пересечении улиц Раззакова и Московской демонтирован газетный киоск.
Демонтировали рекламную вывеску туристического агентства по адресу Абдрахманова №135.
"Горожане охотно идут на компромисс после разъяснительных работ. На пересечении улиц Коперника и Курчатова в добровольном порядке демонтировано 9 металлических гаражей", - говорится в сообщении мэрии.
После разъяснительной работы жители частного дома на пересечении улиц Садырбаева и Куюкова добровольно снесли забор, освободив 49 квадратных метров муниципальной территории.
В микрорайоне Джал-23 между домами №79 и 202 демонтирован гараж и автомобиль марки "Лада".
В рамках реконструкции дорог по II фазе проекта "Развитие улично-дорожной сети", реализуемого за счет гранта КНР, демонтирован капитальный забор по улице Ташкентской.