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Пункт вакцинации открылся в здании ЦОНа на проспекте Жибек Жолу

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- Н Крайнова
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В Бишкеке в Центре обслуживания населения, в здании бывшего ТЦ "Эльдорадо", на проспекте Жибек Жолу № 381 открылся временный прививочный пункт. Об этом сообщает Штаб КР по COVID-19.

Получить вакцину против COVID-19 могут все желающие старше 18 лет. Необходимо при себе иметь паспорт.

"Этот ЦОН в день обслуживает до 1000-1200 человек, работают 41 сотрудник. Вакцинация проводится с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Это сделано для удобства граждан, чтобы люди могли сэкономить свое время - оформить документы и получить вакцину. Запланировать свой визит в ЦОН можно при помощи мобильного приложения Earlyone. Приложение доступно в Google Play Market и в App Store" – говорится в сообщении штаба.

Также сообщается, что планируется также открыть временные пункты вакцинации в ЦОНах города Бишкек по адресу: ЦОН-3 (бул.М.Гвардия 4); ЦОН-2 (Ч.Валиханова 2, ТЦ "Аю Гранд Комфорт"). Работы проводятся Министерством цифрового развития КР совместно с Министерством здравоохранения по поручению Республиканского штаба.


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URL: https://www.vb.kg/404132
Теги:
вакцина, Бишкек, коронавирус, COVID-19, ЦОН
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