Русские жители Ак-Тюза просят остановить беспредел на их кладбище

В сети появилось обращение жителей Ак-Тюза с просьбой защитить местное православное кладбище горняков и жителей села от разрушения, который наносит бесконтрольный выпас скота. Лошади сносят надгробия, бараны не только пасутся в тенечке кладбищенских деревьев, но и спят отарами на могильных холмиках. Заметим, что на кладбище покоятся герои труда, которые в том числе во время войны работами для фронта.

Жительница села Марина Вафина разместила в ютубе видео, где проходит по кладбищу и снимает нынешнее состояние кладбища.

Мы созвонились с ней, ее мамой, другими жителями села, а также в сетях нашлось видео еще с 2015 года, где картина повторяется: табун лошадей несется в жаркий день и спасается от жары в тени деревьев, где уже "пасутся" и спять бараны"

В селе осталось человек 20 русских женщин пенсионерок, они не в состоянии подниматься лишний раз на кладбище – оно расположено выше села. Мы родились тут, выросли, но работы нет и все работаем кто где найдет заработок. Вот приехали, мама попросила сходить навестить родных, прибраться и мы в ужасе. – рассказывает автор видео.

По ее словам, они обращались к руководству села с просьбой сделать ограду, но им ответили, что денег у айыл окмоту нет.

- Нам обещал помочь хозяин лыжной базы, но он умер. Просили обязать владельцев скота – чтобы не пускали скотину на кладбище: тишина, а в реальности: пастуха нанимать дорого, вот и носятся лошадки, где им вздумается. Но мириться с тем что кладбище продолжают вытаптывать – нельзя. Дочка показала на видео, что осталось от могилок – стыдоба, у меня давление сразу скакануло: еще бы - лошадь – вес полтонны и камень могильный свернет и копытом заденет. Но пасти скотину на кладбище грех, нечеловечно: как потом люди мясо продают, зная, что лошадки, да барашки паслись на кладбищенской земле? - переживает жительница села.

Местные жители также в недоумении, почему к их родным такое отношение.

- Понимаете, раньше, когда кого-то хоронили мы и елочку высаживали, так и получилось, что могилки вроде как в елках да деревьях оказались. А раз скотина бесхозно пасется, конечно, в тенек несется. И тут вопрос уже уважение к нашим родным, к ветеранам-шахтерам. Это же надругательство над их памятью, пренебрежение к нашим просьбам остановить беспредел, вандализм. Пусть не человек могилы ломает, но понятно, что хозяин должен нести ответственность. Кто-то говорит, что мол мусульмане специально надругаться хотят над православным кладбищем – так это не так.

Это просто бесхозяйственность, неуважение одних людей к святыням, к чувствам других людей. Был бы тенечек на мусульманском кладбище – туда бы тоже бежали лошади. Согласитесь? И такое творится повсюду в Кыргызстане. Скотина на кладбище – обычное дело. Надо с этим что-то делать, законы принимать какие-то, наказывать за попустительство. А так и до беды недалеко, – говорят они.

Отчаявшиеся найти защиту у местной власти, группа жителей села Ак-Тюз написала обращение к жителям села, к бывшим жителям, ко всем соотечественникам, чтобы совместно собрать средства и соорудить ограду вокруг православного кладбища.

Успешный опыт такого сбора средств на доброе дело есть во всем мире, и в нашей стране, в частности, например на юге Кыргызстана в одном из населенных пунктов бывшие жители Киргизской ССР скидываются для того, чтобы оплачивать зарплату сторожу, который постоянно присматривает за кладбищем, собрали средства на ограду. Сторож постоянно присылает фото родным похороненных, видео по вотсапу сбрасывает, отчитывается.

Как справятся с ситуацией в поселке Ак-Тюз, который был создан в 1938 г, и работа шахты которого внесла весомую лепту в Победу над фашизмом - будем отслеживать. Разбитые памятники и погнутые кресты – не лучший образец сохранения памяти о земляках. На видео видны фото похороненных на могильных памятниках: вот ветеран, видимо он вернулся с фронта, а погиб от болезней или его возможно завалило в шахте, а вот портрет женщины на могилке, а на других надгробиях уже совсем не читаются имена. Говорят, в шахте работали и женщины и работа был тяжелейшая.

Память о каждом человеке – гражданине нашей страны ценна. Почему у нас в Кыргызстане этого не понимают?

Текст обращения жителей Ак-Тюза приводим без изменений:

"Уважаемые Актюзяне, с советского времени жители небольшого, но безумно красивого поселка Ак-Тюз, отличаются своей сплоченностью и дружелюбием, поддерживают друг друга на чужбине, и с гордостью говорят, что родились и выросли в нашем прекрасном поселке. Многие по личным причинам давно уже уехали за границу, единицы остались жить в поселке. У многих из нас на кладбище в Ак-Тюзе похоронены близкие нам люди, заслуженные горняки Ак-Тюза, в их числе и мой дед Голев Николай Александрович.Каждая девятая пуля Второй мировой войны была отлита из свинца, добытого в Ак-Тюзе нашими прадедами, которые покоятся на кладбище в Ак-Тюзе. В настоящее время православное кладбище в плачевном состоянии. Причиной этому является, массовый само выпас скота, который активно практикуют в поселке. Оградки, памятники, кресты разбиты и поломаны, старые могилы сравняли с землей, кучи свежего навоза по всему кладбищу. Табун лошадей и коров сносит все без разбора. Местная администрация айыл окмоту не в состоянии решить вопрос о само выпасе скота, так же поднимался вопрос о выделении средств для установки ограждения кладбища по периметру, но денег в местной администрации для установки ограждения нет. С каждым годом кладбище все больше уничтожается, а вместе с ним и память о тех людях, которые похоронены на этом кладбище. С болью и отчаянием в сердце, хотим обратиться ко всем неравнодушным землякам о помощи, в совместном решении вопроса об установке ограждения кладбища, необходимо по возможности собрать денежные средства, иначе, со временем от кладбища в Ак-Тюзе не останется и следа. Надеемся, что вместе у нас получится сохранить кладбище в Ак-Тюзе. Банковский счет для оказания помощи на установку ограждения кладбища в Ак-Тюзе. 1180000181738295 KGS 1180000181738497 USD 1180000181738396 RUB"