Вакцинация от СOVID-19: Качество и безопасность вакцин

Кандидат медицинских наук, профессор, специалист доказательной медицины Аида Зурдинова поделилась мнением о качестве и безопасности вакцин. Об этом сообщает Штаб КР по COVID-19.

По ее словам, в мире в разработке находится 280 вакцин-кандидатов, из них 96 вакцин проходят испытания на людях и 184 находятся на стадии доклинических испытаний.

"Однако со скоростью появления новых вакцин рождаются вопросы относительно тщательности изучения их качества, эффективности и безопасности в рамках клинических исследований и является причиной опасений со стороны населения и некоторых представителей медицинского сообщества", - сообщила Аида Зурдинова.

Из трех вакцин против COVID-19, доступных у нас в стране, только две одобрены ВОЗ по показателям эффективности и безопасности – Sinopharm, AstraZeneca. Данные вакцины поступили по линии гумпомощи.

По эффективности вакцины AstraZeneca/University of Oxford оценивалась в исследованиях с участием в общей сложности 11 636 человек и составила 70,4 %. Много публикаций было о таком побочном эффекте, как развитие тромбозов. И по результатам таких публикаций и анализа данных были разработаны клинические руководства по диагностике, лечению и предупреждению таких осложнений.

Sinopharm – эффективность около 76% у пациентов старше 60 лет. ВОЗ внесла китайскую вакцину Sinopharm от COVID-19 в список препаратов для использования в чрезвычайных ситуациях, разрешив применять ее при вакцинации людей в возрасте 18 лет и старше по схеме: введения двух доз с интервалом от трех до четырех недель.