Вакцинация от СOVID-19: Качество и безопасность вакцин

Кандидат медицинских наук, профессор, специалист доказательной медицины Аида Зурдинова поделилась мнением о качестве и безопасности вакцин. Об этом сообщает Штаб КР по COVID-19.
По ее словам, в мире в разработке находится 280 вакцин-кандидатов, из них 96 вакцин проходят испытания на людях и 184 находятся на стадии доклинических испытаний.
"Однако со скоростью появления новых вакцин рождаются вопросы относительно тщательности изучения их качества, эффективности и безопасности в рамках клинических исследований и является причиной опасений со стороны населения и некоторых представителей медицинского сообщества", - сообщила Аида Зурдинова.
Из трех вакцин против COVID-19, доступных у нас в стране, только две одобрены ВОЗ по показателям эффективности и безопасности – Sinopharm, AstraZeneca. Данные вакцины поступили по линии гумпомощи.
- По эффективности вакцины AstraZeneca/University of Oxford оценивалась в исследованиях с участием в общей сложности 11 636 человек и составила 70,4 %. Много публикаций было о таком побочном эффекте, как развитие тромбозов. И по результатам таких публикаций и анализа данных были разработаны клинические руководства по диагностике, лечению и предупреждению таких осложнений.
- Sinopharm – эффективность около 76% у пациентов старше 60 лет. ВОЗ внесла китайскую вакцину Sinopharm от COVID-19 в список препаратов для использования в чрезвычайных ситуациях, разрешив применять ее при вакцинации людей в возрасте 18 лет и старше по схеме: введения двух доз с интервалом от трех до четырех недель.
- "Гам-КОВИД-Вак"/"Спутник V" - в исследовании участвовало около 20 тыс. человек, продемонстрировало 91,6%-ю эффективность при двукратном введении препарата с интервалом в 21 день. Вакцина была зарегистрирована в РФ сразу после 2-й фазы, и 3-я фаза была связана с компанией обязательной вакцинации к сожалению. Данные по профилю безопасности за этот период не опубликованы, в связи с чем вызывает большие дискуссии и споры в медицинской общественности самой РФ.