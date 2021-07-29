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Чем кормят медиков в "красных зонах" Бишкека и Жалал-Абадской области

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- Н Крайнова
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В Кыргызстане Министерство чрезвычайных ситуаций рассказало: чем кормит медиков в "красных зонах".

На фото, которые опубликовал пресс-центр МЧС, представлены: лагман, плов, соски с гарниром, молочные каши, салат из свеклы, супы и жаркое.

С 6-июля 2021 года Управление МЧС КР по г. Бишкек и УМЧС КР по Жалал-Абадской области обеспечивают медицинских работников работающих в "красных зонах" трехразовым горячим питанием.

Свежеприготовленные блюда выдаются в одноразовых контейнерах и прикрыты пищевой пленкой.


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URL: https://www.vb.kg/404140
Теги:
МЧС, питание, Кыргызстан, медики, коронавирус
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