Чем кормят медиков в "красных зонах" Бишкека и Жалал-Абадской области

В Кыргызстане Министерство чрезвычайных ситуаций рассказало: чем кормит медиков в "красных зонах".

На фото, которые опубликовал пресс-центр МЧС, представлены: лагман, плов, соски с гарниром, молочные каши, салат из свеклы, супы и жаркое.

С 6-июля 2021 года Управление МЧС КР по г. Бишкек и УМЧС КР по Жалал-Абадской области обеспечивают медицинских работников работающих в "красных зонах" трехразовым горячим питанием.

Свежеприготовленные блюда выдаются в одноразовых контейнерах и прикрыты пищевой пленкой.