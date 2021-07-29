Внимание! В столице ограничивают движение большегрузного транспорта

С 28 июля по 1 сентября с 10:00 до 20:00 часов на столичных улицах вводится временное ограничение для движения большегрузных машин. Об этом сообщает пресс-служба бишкекской мэрии.

Ограничение будет действовать при повышении температуры воздуха выше 28 градусов. Запрет касается большегрузных и крупногабаритных автотранспортных средств с максимальной массой 18 тонн, нагрузкой на одну ось более 7 тонн.

Однако ограничительные меры не будут касаться транспорта задействованного в перевозке пассажиров, грузов гуманитарной помощи, крупногогабаритных и специальных грузов на основании специальных разрешений. Также это не относится к привлекаемому муниципалитетом транспорту для выполнения работ по строительству, ремонту и содержанию дорог.

Такие меры предприняты, чтобы сохранить и увеличить срок эксплуатации дорог столицы.