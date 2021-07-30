В РФ могут отменить разрешение на временное проживание для иностранцев

В МВД РФ предложили отменить выдачу разрешений на временное проживание (РВП) для иностранных граждан. Данное решение, заявили в пресс-центре ведомства, вызвано тем, что существующий в настоящее время институт РВП доказал свою неэффективность.

Как отмечается, разрешение на временное проживание нередко приобретается для фактической замены разрешительных документов, дающих право на осуществление трудовой деятельности. Зато для иностранных граждан, которые намерены в ближайшее время получить российское гражданство, необходимость оформления РВП перед получением вида на жительство является лишней бюрократической процедурой.

В проекте, подготовленном МВД, также предусматривается введение трех миграционных режимов пребывания в РФ для иностранцев. А именно - режим краткосрочного пребывания (не более 90 дней суммарно в течение календарного года), долгосрочного пребывания (более 90 дней суммарно в течение календарного года без получения разрешения на постоянное проживание) и постоянное проживание (бессрочно).

Ведомство также считает необходимым создать реестр недобросовестных приглашающих лиц - физических и юридических, - которые нарушают правила приглашения и оформления иностранцев в России. В него будут вноситься данные о тех, кто привлекался к уголовной ответственности за организацию незаконной миграции, фиктивную постановку на миграционный учет, подделку документов для въезда иностранцев. Помимо этого, в реестр попадут те, кто привлекался к административной ответственности за неисполнение обязанностей приглашающей стороны либо за предоставление неверных сведений о цели пребывания иностранца.

В Федерации мигрантов России положительно отнеслись к инициативе МВД об отмене разрешения на временное проживание, поскольку "все иностранцы будут приведены к одному понятному знаменателю". Президент ФМР Вадим Коженов считает, что установление единых для всех правил позволит избежать путаницы. "Все сотрудники управления по вопросам миграции любой линии будут абсолютно компетентны, потому что правила для всех одни и это очень и очень приемлемо", – говорит Коженов.