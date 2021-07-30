Сертификат о вакцинации можно получить через приложение "Tunduk"

У населения появилась возможность через мобильное приложение "Tunduk" получить удалено сертификат о вакцинации от COVID-19 и ПЦР-тест. Об этом сообщает министерство

Электронный сертификат содержит сведения о проведенной вакцинации от COVID-19, а также QR-код для проверки достоверности данных сертификата.

Для активизации услуги нужно всего лишь один раз получить облачную электронную цифровую подпись в ЦОН и скачать приложение.

Мобильное приложение бесплатное и доступно в Google Play Market и в App Store.

На сервисе доступны следующие виды услуг:

информация о наличии официального статуса пенсионера; информация о пенсионных накоплениях (Накопительный пенсионный фонд); подача заявки на получение выплаты "балага суйунчу"; история выданных патентов; подача заявки на получение справки о наличии или отсутствии судимости; информация о наличии сельскохозяйственного скота; расчет налога на движимое имущество; выдача сертификата о вакцинации против COVID-19; справка о результатах ПЦР-анализа из государственных лабораторий; информация о статусе застрахованности по фонду ОМС; информация по идентифицированному животному; предоставление информации о регистрационных данных налогоплательщика; расчет налога на движимое имущество; сведения о наличии статуса об инвалидности; справка об официальном статусе безработного; справка с места работы; предоставление информации по ведению предпринимательской деятельности; информация о начислениях страховых взносов; информация о статусе застрахованности по фонду ОМС; сведения по ЗАГС; проверка статуса заявки на получение пособия по беременности и родам и многие другие госуслуги.

Все документы имеют полную юридическую силу и равноценны оригиналу. Все справки с приложения "Tunduk" содержат автоматически созданный QR-код, в котором закодирована информация об уникальном идентификаторе оригинала документа, который можно проверить.

Мобильное приложение "Tunduk" начало функционировать с декабря 2020 года. Сам же портал государственных услуг portal.tunduk.kg начал функционировать с октября 2019 года. На данный момент обработано более 30 тысяч запросов от граждан, зарегистрировано 29 тысяч пользователей

В перспективе планируется расширить спектр услуг портала и его мобильного приложения: внедрение электронного водительского удостоверения, электронного паспорта транспортного средства, электронного паспорта и многое другое. Разработчиком приложения является ГП "Инфоком" при МЦР.