Сертификат о вакцинации можно получить через приложение "Tunduk"

У населения появилась возможность через мобильное приложение "Tunduk" получить удалено сертификат о вакцинации от COVID-19 и ПЦР-тест. Об этом сообщает министерство
Электронный сертификат содержит сведения о проведенной вакцинации от COVID-19, а также QR-код для проверки достоверности данных сертификата.
Для активизации услуги нужно всего лишь один раз получить облачную электронную цифровую подпись в ЦОН и скачать приложение.
Мобильное приложение бесплатное и доступно в Google Play Market и в App Store.
На сервисе доступны следующие виды услуг:
Все документы имеют полную юридическую силу и равноценны оригиналу. Все справки с приложения "Tunduk" содержат автоматически созданный QR-код, в котором закодирована информация об уникальном идентификаторе оригинала документа, который можно проверить.
Мобильное приложение "Tunduk" начало функционировать с декабря 2020 года. Сам же портал государственных услуг portal.tunduk.kg начал функционировать с октября 2019 года. На данный момент обработано более 30 тысяч запросов от граждан, зарегистрировано 29 тысяч пользователей
В перспективе планируется расширить спектр услуг портала и его мобильного приложения: внедрение электронного водительского удостоверения, электронного паспорта транспортного средства, электронного паспорта и многое другое. Разработчиком приложения является ГП "Инфоком" при МЦР.