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Сертификат о вакцинации можно получить через приложение "Tunduk"

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- Александра Василькова
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У населения появилась возможность через мобильное приложение "Tunduk" получить удалено сертификат о вакцинации от COVID-19 и ПЦР-тест. Об этом сообщает министерство

Электронный сертификат содержит сведения о проведенной вакцинации от COVID-19, а также QR-код для проверки достоверности данных сертификата.

Для активизации услуги нужно всего лишь один раз получить облачную электронную цифровую подпись в ЦОН и скачать приложение.

Мобильное приложение бесплатное и доступно в Google Play Market и в App Store.

На сервисе доступны следующие виды услуг:

  1. информация о наличии официального статуса пенсионера;
  2. информация о пенсионных накоплениях (Накопительный пенсионный фонд);
  3. подача заявки на получение выплаты "балага суйунчу";
  4. история выданных патентов;
  5. подача заявки на получение справки о наличии или отсутствии судимости;
  6. информация о наличии сельскохозяйственного скота;
  7. расчет налога на движимое имущество;
  8. выдача сертификата о вакцинации против COVID-19;
  9. справка о результатах ПЦР-анализа из государственных лабораторий;
  10. информация о статусе застрахованности по фонду ОМС;
  11. информация по идентифицированному животному;
  12. предоставление информации о регистрационных данных налогоплательщика;
  13. расчет налога на движимое имущество;
  14. сведения о наличии статуса об инвалидности;
  15. справка об официальном статусе безработного;
  16. справка с места работы;
  17. предоставление информации по ведению предпринимательской деятельности;
  18. информация о начислениях страховых взносов;
  19. информация о статусе застрахованности по фонду ОМС;
  20. сведения по ЗАГС;
  21. проверка статуса заявки на получение пособия по беременности и родам и многие другие госуслуги.

Все документы имеют полную юридическую силу и равноценны оригиналу. Все справки с приложения "Tunduk" содержат автоматически созданный QR-код, в котором закодирована информация об уникальном идентификаторе оригинала документа, который можно проверить.

Мобильное приложение "Tunduk" начало функционировать с декабря 2020 года. Сам же портал государственных услуг portal.tunduk.kg начал функционировать с октября 2019 года. На данный момент обработано более 30 тысяч запросов от граждан, зарегистрировано 29 тысяч пользователей

В перспективе планируется расширить спектр услуг портала и его мобильного приложения: внедрение электронного водительского удостоверения, электронного паспорта транспортного средства, электронного паспорта и многое другое. Разработчиком приложения является ГП "Инфоком" при МЦР.


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URL: https://www.vb.kg/404152
Теги:
коронавирус
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