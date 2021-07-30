В Кыргызстане на 30 июля зарегистрировали 958 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 30 июля зарегистрировали 958 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Штаб КР по COVID-19 и Министерство здравоохранения и социального развития КР.

За последние сутки было проведено 9566 ПЦР-исследований.

Новые случаи выявлены:

в г. Бишкек – 574,

в г. Ош – 6,

в Чуйской области – 128,

в Ошской области – 26,

в Таласской области – 13,

в Нарынской области – 24,

в Иссык-Кульской области – 52,

в Джалал-Абадской области – 78,

в Баткенской области – 57.

За весь период зарегистрировали – 161 973 случая.

Показатель распространения (репродуктивное число (заразность) Rt составляет 0,8.

По выздоровевшим:

За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 1485 человек.

Из них:

в г. Бишкек – 997,

в г. Ош – 40,

в Чуйской области – 131,

в Ошской области – 61,

в Таласской области – 26,

в Нарынской области – 22,

в Иссык-Кульской области – 33,

в Джалал-Абадской области – 93,

в Баткенской области – 82.

За весь период выздоровели – 142 984 человека.