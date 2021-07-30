В Кыргызстане на 30 июля зарегистрировали 958 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 30 июля зарегистрировали 958 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Штаб КР по COVID-19 и Министерство здравоохранения и социального развития КР.
За последние сутки было проведено 9566 ПЦР-исследований.
Новые случаи выявлены:
в г. Бишкек – 574,
в г. Ош – 6,
в Чуйской области – 128,
в Ошской области – 26,
в Таласской области – 13,
в Нарынской области – 24,
в Иссык-Кульской области – 52,
в Джалал-Абадской области – 78,
в Баткенской области – 57.
За весь период зарегистрировали – 161 973 случая.
Показатель распространения (репродуктивное число (заразность) Rt составляет 0,8.
По выздоровевшим:
За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 1485 человек.
Из них:
в г. Бишкек – 997,
в г. Ош – 40,
в Чуйской области – 131,
в Ошской области – 61,
в Таласской области – 26,
в Нарынской области – 22,
в Иссык-Кульской области – 33,
в Джалал-Абадской области – 93,
в Баткенской области – 82.
За весь период выздоровели – 142 984 человека.