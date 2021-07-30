За сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 25 медицинских работников

За минувшие сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 25 медицинских работников. Такие данные на 30 июля приводит Министерство здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики.

Согласно этим данным зарегистрировано:

в г. Бишкек - 18 случаев,

в Баткенской области - 3,

в Джалал-Абадской области - 2,

в Ошской области - 1,

в Чуйской области - 1.

За сутки из стационаров были выписаны 11 выздоровевших медработников. С домашней самоизоляции выписаны - 23 человека.

За весь период у медицинских работников зарегистрировали 6442 случая заражения COVID-19. Выздоровели - 5790 человек.