В Таласской области хотят построить ГЭС за 22 миллиона долларов

В Таласской области планируется проект строительства ГЭС на Кировском водохранилище за 22 миллиона долларов. Об этом сообщил полномочный представитель президента в Таласской области Бакытбек Нарбеков во время встречи с министром энергетики и промышленности Кыргызской Республики Доскулом Бекмурзаевым.

Предполагается, что ГЭС будет иметь мощность 30 мегаватт и что будущий ввод в эксплуатацию не повлияет на систему ирригации.

В настоящее время ведутся геодезические работы на месте строительства ГЭС.