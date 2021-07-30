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В Таласской области хотят построить ГЭС за 22 миллиона долларов

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- Александра Василькова
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В Таласской области планируется проект строительства ГЭС на Кировском водохранилище за 22 миллиона долларов. Об этом сообщил полномочный представитель президента в Таласской области Бакытбек Нарбеков во время встречи с министром энергетики и промышленности Кыргызской Республики Доскулом Бекмурзаевым.

Предполагается, что ГЭС будет иметь мощность 30 мегаватт и что будущий ввод в эксплуатацию не повлияет на систему ирригации.

В настоящее время ведутся геодезические работы на месте строительства ГЭС.


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URL: https://www.vb.kg/404162
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