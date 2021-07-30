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Кыргызстан укрепит партнерские связи с Татарстаном и Башкортостаном

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- Евгений Денисенко
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Делегация Кыргызской Республики приняла участие в международном экономическом саммите "Россия - Исламский мир: KazanSummit 2021", который проходит в период с 28 по 30 июля в столице Республики Татарстан – городе Казани. В рамках своего пребывания здесь кыргызстанцы провели ряд важных встреч, в том числе с президентом РБ Рустамом Миннихановым.

На саммит делегация, которую возглавил заместитель руководителя администрации президента КР Жениш Асанкулов, прибыла по приглашению главы Татарстана. Как отметил в своем приветствии к участникам XII Международного экономического саммита "Россия – Исламский мир: KazanSummit 2021" министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, этот форум – "важная площадка практического взаимодействия России и стран исламского мира, ежегодно в нем принимают участие сотни представителей официальных, деловых, научных и экспертных кругов из более чем 70 государств".

В ходе встречи с Рустамом Миннихановым члены кыргызской делегации, как сообщили в посольстве КР в РФ, обсудили актуальные вопросы сотрудничества между обеими республиками. В частности, в качестве приоритетных для сотрудничества были названы IT и образовательная сферы. По итогам переговоров татарстанская сторона выразила готовность поделиться с передовым опытом в сфере цифровых технологий и обучить специалистов КР в указанной области. Отмечена также важность решения открыть в Кыргызстане филиал Казанского федерального университета.

Кроме того, на полях саммита министр по продвижению и защите инвестиций КР Алмамабет Шыкмаматов провел переговоры с заместителем министра экономики Королевства Саудовской Аравии Х.Альватбаном, президентом торгово-промышленной палаты Бахрейна С.А.Нассом, государственным министром по внешней торговли ОАЭ Тани бин Ахмед Аль Зейудином.и президентом торгово-промышленной палаты Башкортостана Тимуром Хакимовым.

Алмамабет Шыкмаматов рассказал собеседникам о проводимой правительством КР политике защиты и поощрения иностранных инвесторов и пригласил бизнес-сообщества данных государств к активному участию в инвестиционных проектах на территории Кыргызстана. По итогам переговоров достигнуты предварительные договорённости об обмене бизнес-миссиями. Визит в Бишкек бизнес-делегации из Башкортостана может состояться, по словам Тимура Хакимова, уже в ближайшее время.


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URL: https://www.vb.kg/404164
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