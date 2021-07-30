Готовы ли жители Бишкека вакцинироваться? (опрос)

В Кыргызстан ожидается поступление вакцины AstraZeneca, разработанная шведско-британским производителем в количестве 226 тысяч доз.

Отметим, вакцинация против коронавируса началась в республике в марте. Она проводится китайской SinoPharm и российским Sputnik V.

Отметим, вакцинация в республике является добровольной, но власти страны все активнее призывают горожан пройти ее. Тем не менее кабмин объявил о начале массовой вакцинации только 12 июля - после поступления из Китая 1 млн 250 доз Sinopharm. В правительстве сообщили, что в конце июля дополнительно прибудет такое же количество доз вакцины.

VB. KG провел опрос среди жителей Бишкека, готовы ли они вакцинироваться и считают ли, что вакцина защитит их об коронавируса.