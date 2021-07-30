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ПС: скопление грузовиков на границе с РК связано с ростом грузопотока

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- ВБ
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Пропускные пункты на границе Кыргызстана с Казахстаном функционируют в штатном режиме. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Пограничной службы ГКНБ

Отмечается, что сегодня по состоянию на 11.00 в пункте пропуска "Ак-Тилек-автодорожный" на кыргызско-казахстанском участке государственной границы наблюдалось скопление автотранспорта. В очереди для прохождения пограничного контроля находятся около 120 грузовых автомашин.

"Скопление грузовых транспортных средств в вышеуказанном пункте пропуска носит цикличный характер и связано с увеличением грузопотока. В других пунктах пропуска на кыргызско-казахстанском участке государственной границы скоплений лиц и автотранспортных средств не зафиксировано", - говорится в сообщении.

ПС ГКНБ КР напоминает, что порожние грузовые автотранспортные средства могут выехать из Кыргызстана в Казахстан через пункт пропуска "Кен-Булун-автодорожный".

Обстановка на кыргызско-казахстанском участке государственной границы стабильная.


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URL: https://www.vb.kg/404166
Теги:
граница, Казахстан, Кыргызстан
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