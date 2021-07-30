770 койко-мест есть в медицинских учреждениях Бишкека для больных COVID-19

770 свободных койко-мест есть в медицинских учреждениях столицы для зараженных коронавирусом. Такие данные на 8 часов утра 30 июля приводит Штаб КР по COVID-19.
Согласно этим данным свободные места есть в:
Национальном хирургическом центре – 17;
Национальном центре фтизиатрии –3;
Республиканской клинической инфекционной больнице – 33;
Клиническом родильном доме № 2 – 26;
Городской клинической больнице № 1 – 40;
Городской клинической больнице № 6 – 12;
Национальном центре кардиологии и терапии – 10;
Чуйской областной объединенной больнице – 19;
Национальном госпитале (ИОВ) – 40;
Национальном центре онкологии и гематологии – 39;
Национальном госпитале (Урологический корпус) – 27;
Национальном госпитале (Мобильный госпиталь) – 28;
Республиканском центре наркологии – 30;
Военном госпитале – 14;
Институте курортологии и восстановительного лечения – 199;
Национальном госпитале (Нейрокорпус) – 59;
Кыргызском национальном военном лицее имени Даира Асанова – 137;
Национальном центре охраны материнства и детства – 30;
Центре фтизиатрии КГМА – 7.