770 койко-мест есть в медицинских учреждениях Бишкека для больных COVID-19

770 свободных койко-мест есть в медицинских учреждениях столицы для зараженных коронавирусом. Такие данные на 8 часов утра 30 июля приводит Штаб КР по COVID-19.

Согласно этим данным свободные места есть в:

Национальном хирургическом центре – 17;

Национальном центре фтизиатрии –3;

Республиканской клинической инфекционной больнице – 33;

Клиническом родильном доме № 2 – 26;

Городской клинической больнице № 1 – 40;

Городской клинической больнице № 6 – 12;

Национальном центре кардиологии и терапии – 10;

Чуйской областной объединенной больнице – 19;

Национальном госпитале (ИОВ) – 40;

Национальном центре онкологии и гематологии – 39;

Национальном госпитале (Урологический корпус) – 27;

Национальном госпитале (Мобильный госпиталь) – 28;

Республиканском центре наркологии – 30;

Военном госпитале – 14;

Институте курортологии и восстановительного лечения – 199;

Национальном госпитале (Нейрокорпус) – 59;

Кыргызском национальном военном лицее имени Даира Асанова – 137;

Национальном центре охраны материнства и детства – 30;

Центре фтизиатрии КГМА – 7.