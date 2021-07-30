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Восемь единиц оружия и боеприпасы к ним изъяты в ходе рейда "Арсенал"

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- Анастасия Карелина
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В ходе рейда "Арсенал" по Чуйской области было изъято 8 единиц оружия, комплект боеприпасов и выписаны штрафы за нарушение условий хранения на сумму 13 тысяч сомов. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

С 7 по 27 июля на территории Чуйской области в целях предупреждения, выявления и раскрытия преступлений, в том числе связанных с незаконным хранением оружия, боеприпасов, взрывчатых материалов и веществ, проведены комплексные профилактические мероприятия. Задействовано было более 320 сотрудников органов внутренних дел Чуйской области из числа сотрудников лицензионно-разрешительной системы, оперативных служб, сотрудников службы общественной безопасности, а также личный состав УОБДД по Чуйской области.

В рамках рейда проверены 2542 охотника-любителя, 16 лиц, имеющих наградное оружие, 2049 человек, хранящих гладкоствольное оружие, 493 человека, владеющих нарезным оружием, и 445 кыргызстанцев, хранящих газово-травматическое оружие.

По итогам проверки был составлен 71 протокол за допущенные нарушения, согласно Кодексу КР "О нарушениях" по статьям 84, 85, 86. Шестьдесят одному владельцу оружия вынесены предупреждения.


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URL: https://www.vb.kg/404169
Теги:
ГУВД, оружие, охота, рейд, Чуйская область
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