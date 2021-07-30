Рецензия на фильм режиссера Джо Карнахана "День курка"

На просторах Интернета появился новый американский фантастический боевик режиссера Джо Карнахана "День курка". Уже в самом названии заключена аналогия со знаменитой американской же комедией "День сурка". Да и сюжет обоих кинопроизведений заключается в одном - воздействии петли времени на людей.

Главный герой этой картины Рой Палвер (Фрэнк Грилло) - обычный парень, который раньше работал в спецназе. Он хорошо обучен борьбе, стрельбе из оружия и имеет много других полезных навыков. Неожиданно герой попадает в петлю времени, сам не понимая, как это произошло. Каждый новый день теперь похож на предыдущий и начинается c драки не на жизнь, а насмерть.

Как бы Рой ни старался, но, так или иначе, он всегда погибает. А затем перезагружается и просыпается в прошедшем дне. Что остается человеку, запертому в довольно короткой временной петле? Ну только пьянствовать и получать удовольствие от процесса. И, наверное, радоваться неожиданно свалившемуся на голову бессмертию.

Но когда Палвер решает все же взяться за голову и начинает ломать привычный цикл, он выясняет много интересного. Например, что за ним следят с помощью маячка. А его сын, которого он никогда не воспитывал, неизбежно погибает от рук злодеев, если ничего не предпринять. Главному гаду - Боссу уровня - можно попытаться отомстить. Любимую женщину нужно во что бы то ни стало спасти, хотя времени очень мало, но оно все же есть. Но если просто ничего не делать - наступит конец света! И Рою приходится стать супергероем.

В завершение истории мы узнаем, что главный герой фантастического боевика "День курка" добивается всего, чего желал: наемные убийцы окончательно и бесповоротно уничтожены, главный злодей Клайв Вентор, он же Босс (Мэл Гибсон), повержен, бывшая и по–прежнему любимая женщина Джемма Уэллс (Наоми Уоттс) спасена, а сыну Джо (Рио Грилло) ничего не угрожает.

Но вот проблема: машина времени (ускоритель частиц под кодовым названием "Веретено Озириса") все еще работает. И как ее выключить, не знает даже Джемма, работающая над проектом много лет. Не известным науке способом она связала ДНК Роя с системой запуска темпорального устройства и теперь не знает, как прервать цикл.

В то же время Палвер понимает, что больше нет смысла бегать от судьбы. И он решает сделать единственную вещь, которую может, - войти в ускоритель частиц "Веретено Осириса", чтобы остановить бесконечную реакцию. Джемма предупреждает Роя, что не знает, к чему это приведет, и Палвер наверняка погибнет.

Но Рой решает пожертвовать собой и заходит в "Веретено". А затем нам показывают крупным планом его лицо, озаряемое вспышками реакции в ускорителе частиц. И все гаснет, а по экрану начинают ползти титры.

Произойти могло всего три вещи. Вариант первый: Рой смог синхронизироваться с "Веретеном", остановил машину времени, и бесконечный цикл перезапусков закончился. В этом случае он выживает, остается с любимой женщиной и сыном - короче, хэппи–энд в чистом виде. Вариант второй: Рой взаимодействует с машиной времени и прерывает цикл, но погибает, потому что никакой человеческий организм не может выдержать подобного воздействия заряженных частиц. Все, кроме злодеев и Роя, выживают. Мир и близкие спасены ценой жизни главного героя.

Третий вариант - самый интересный. Не случайно на протяжении всего фильма нам непрозрачно намекают на то, что в основе сюжета лежит мифология Древнего Египта. Конкретно - легенда об Изиде (Исиде) и Озирисе (Осирисе). Если коротко, то Сет возненавидел Осириса, которому всегда завидовал, и убил его. А Исида с помощью силы любви и множества ритуалов воскресила мужа. Но быть вместе у возлюбленных не получилось - Осирис попал в царство мертвых и впоследствии стал его повелителем.

К сожалению, это самый правдоподобный вариант - если учитывать ранее показанное в фильме. Главный герой данного боевика мог узнать все тайны мира и стать сверхчеловеком, когда оказался внутри ускорителя частиц... Но теперь он обречен на вечное одиночество и никогда не сможет вернуться к жене и сыну. Если только не будет продолжения этой истории, где сценарист и режиссер опровергнут все эти предположения.