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ЖК все-таки принял закон о введении ЧС в экономике

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- Александра Василькова
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Вчера депутаты приняли в трех чтениях законопроект о введении режима чрезвычайных ситуаций в экономике. Об этом сообщается на сайте ЖК.

Депутаты провели голосование по ранее рассмотренным законопроектам. В итоге в третьем чтении среди прочих принят законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР в сфере чрезвычайной ситуации в экономике". Инициатором значится глава кабинета министров.

Впервые о законопроекте стало известно 27 июля. Об инициативе Министерства экономики и финансов в своем Telegram-канале сообщил депутат Дастан Бекешев. Он рассказал, что "проект принесли прямо на комитет и сказали, что надо принять его в трех чтениях".

Свои опасения относительно данного законопроекта высказал бизнес-омбудсмен Кыргызстана Робин Орд-Смит. Он также признался, что как и другие, он с коллегами узнал о законопроекте о чрезвычайной ситуации в экономике из новостей в СМИ.

Он пояснил, что именно вызывает вопросы прозрачность и обоснованность предлагаемых мер по возможности изменения кабинетом министров ставок налогов, процедур по налоговому администрированию, а также введению дополнительных обязательств для налогоплательщиков. Законопроектом также предлагается:

  1. новая категория штрафов, превышающая существующие на сегодняшний день категории, и значительно усиливающаяся ответственность за некоторые нарушения, возникающие в процессе осуществления предпринимательской деятельности;
  2. усиление дискреционных полномочий кабинета министров по вопросам таможенного регулирования, регулирования торговли, недропользования, лицензирования, банкротства, управления государственным имуществом и осуществления государственных закупок;
  3. исключение требования об анализе регулятивного воздействия нормативных правовых актов в период действия режима чрезвычайной ситуации в экономике.


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URL: https://www.vb.kg/404174
Теги:
парламент, чрезвычайные ситуации, Кыргызстан, экономика, Жогорку Кенеш
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