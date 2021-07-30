ЖК все-таки принял закон о введении ЧС в экономике

Вчера депутаты приняли в трех чтениях законопроект о введении режима чрезвычайных ситуаций в экономике. Об этом сообщается на сайте ЖК.

Депутаты провели голосование по ранее рассмотренным законопроектам. В итоге в третьем чтении среди прочих принят законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР в сфере чрезвычайной ситуации в экономике". Инициатором значится глава кабинета министров.

Впервые о законопроекте стало известно 27 июля. Об инициативе Министерства экономики и финансов в своем Telegram-канале сообщил депутат Дастан Бекешев. Он рассказал, что "проект принесли прямо на комитет и сказали, что надо принять его в трех чтениях".

Свои опасения относительно данного законопроекта высказал бизнес-омбудсмен Кыргызстана Робин Орд-Смит. Он также признался, что как и другие, он с коллегами узнал о законопроекте о чрезвычайной ситуации в экономике из новостей в СМИ.

Он пояснил, что именно вызывает вопросы прозрачность и обоснованность предлагаемых мер по возможности изменения кабинетом министров ставок налогов, процедур по налоговому администрированию, а также введению дополнительных обязательств для налогоплательщиков. Законопроектом также предлагается: