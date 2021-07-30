Военнослужащие базы ОДКБ в Кыргызстане сдали кровь для кыргызстанцев

Военнослужащие базы ОДКБ в Кыргызстане стали братьями по крови для нескольких кыргызстанцев. VB.KG стало очевидцем события.

Как отмечается, военнослужащие откликнулись на призыв о помощи в соцсетях.

Они отправились в Республиканский центр крови в Бишкеке и сдали необходимое количество для нуждающихся.

Кровь уже передана пациентам Центра Гематологии.

- Спасибо им за то, что откликнулись на нашу просьбу. Это спасло мне жизнь. У меня упал до критического уровня гемоглобин, требовалось несколько переливаний. А найти редкую кровь, как у меня было очень сложно. Если бы не военнослужащие базы, не знаю, чтобы делала,- поблагодарила одна из пациентов.

Напомним, это не первая помощь от военнослужащих базы ОДКБ на территории Кыргызстана. Они систематически помогают ветеранам, а также кыргызстанцам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.