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Военнослужащие базы ОДКБ в Кыргызстане сдали кровь для кыргызстанцев

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- Азиз Осмонов
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Военнослужащие базы ОДКБ в Кыргызстане стали братьями по крови для нескольких кыргызстанцев. VB.KG стало очевидцем события.

Как отмечается, военнослужащие откликнулись на призыв о помощи в соцсетях.

Они отправились в Республиканский центр крови в Бишкеке и сдали необходимое количество для нуждающихся.

Кровь уже передана пациентам Центра Гематологии.

- Спасибо им за то, что откликнулись на нашу просьбу. Это спасло мне жизнь. У меня упал до критического уровня гемоглобин, требовалось несколько переливаний. А найти редкую кровь, как у меня было очень сложно. Если бы не военнослужащие базы, не знаю, чтобы делала,- поблагодарила одна из пациентов.

Напомним, это не первая помощь от военнослужащих базы ОДКБ на территории Кыргызстана. Они систематически помогают ветеранам, а также кыргызстанцам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.


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URL: https://www.vb.kg/404177
Теги:
авиабаза, Россия, Кыргызстан, медицина, Помощь, ОДКБ
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