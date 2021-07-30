Погода
$ 84.50 - 84.84
€ 98.67 - 100.05

Глава кабмина побывал на Джеруе - смотрел как плавят золото

211  0
- Александра Василькова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Председатель кабмина Улукбек Марипов в ходе рабочей поездки в Таласскую область ознакомился с деятельностью Таласского золоторудного комбината на месторождении Джеруй.

На месте сотрудники компании "Алтын Альянс" продемонстрировали процесс электролиза и плавки золота, в результате получен слиток более 25 кг.

Отмечается, что на сегодняшний день произведено 1 тонна 86 кг золота и согласно преимущественному праву покупки драгоценных металлов Национальным банком реализовано 940 кг аффинированного золота. До конца этого года планируется произвести 2 тонны 300 кг золота.

Улукбек Марипов также проверил состояние хвостохранилища месторождения. Он подчеркнул, что вопросы экологической безопасности являются приоритетными для кабинета министров и находятся под особым контролем.

В "Алтын Альянс" проинформировали, что компания обеспечивает практическую безопасность укладываемых на хвостохранилище отходов (кеков) и соблюдает международные экологические требования при разработке месторождения.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/404182
Теги:
Джеруй, золото, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  