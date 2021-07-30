Глава кабмина побывал на Джеруе - смотрел как плавят золото

Председатель кабмина Улукбек Марипов в ходе рабочей поездки в Таласскую область ознакомился с деятельностью Таласского золоторудного комбината на месторождении Джеруй.

На месте сотрудники компании "Алтын Альянс" продемонстрировали процесс электролиза и плавки золота, в результате получен слиток более 25 кг.

Отмечается, что на сегодняшний день произведено 1 тонна 86 кг золота и согласно преимущественному праву покупки драгоценных металлов Национальным банком реализовано 940 кг аффинированного золота. До конца этого года планируется произвести 2 тонны 300 кг золота.

Улукбек Марипов также проверил состояние хвостохранилища месторождения. Он подчеркнул, что вопросы экологической безопасности являются приоритетными для кабинета министров и находятся под особым контролем.

В "Алтын Альянс" проинформировали, что компания обеспечивает практическую безопасность укладываемых на хвостохранилище отходов (кеков) и соблюдает международные экологические требования при разработке месторождения.