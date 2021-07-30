Последствия наводнения на Иссык-Куле

В Кыргызстане в Иссык-Кульской области ликвидируются последствия наводнения и схода селевых потоков, которые повредили внутренние дороги и канавы и подтопили жилые дома. Особенно пострадали город Балыкчи, села Тонского района.

Местные жители делятся в социальных сетях видео с места событий.

Как сообщает пресс-центр МЧС сейчас трасса по северу озера открыта.

На данный момент на месте происшествия находятся министр чрезвычайных ситуаций Бообек Ажикеев, первый заместитель полномочного представителя президента в Иссык-Кульской области Уланбек Далиев, начальник правоохранительного управления К.С. Энтериев, а также начальник Управления МЧС по Иссык-Кульской области Замирбек Джумагазиев.

"Над ликвидацией последствий наводнения работают 7 спасателей Тонского районного отдела МЧС, 20 сотрудников милиции, 15 местных жителей с использованием 1 Хово, 1 МТЗ 82, 2 погрузчиков. Кроме того для расчистки дороги в селе Кескен-Бел задействованы 4 сотрудника и 1 грейдер из ДЭПа", - сообщает МЧС.

В селе Оттук было затоплено более 50 домов и садов. На местах работают около 100 местных жителей и 30 сотрудников Службы гражданской обороны.

В селе Кара-Талаа затоплены 1 дом и двор. Работы проводят местные жители и администрация поселка.

Затоплен путь к озеру Туздуу Көл, в селе Кун-Чыгыш Тонского района, дорогу расчищает грузчик из айыл окмоту Кун-Чыгыш.

Оросительные каналы в Балыкчи затоплены, также затоплены дворы и сады 18-домов.

В селе Кызыл-Суу Джеты-Огузского района поднялся уровень реки Чон-Кызыл-Суу, что грозит сносом домов и двух подвесных мостов. Для смягчения ситуации местные власти привлекают к работе экскаватор, КАМАЗ, 5 спасателей МЧС, 20 местных жителей работают над расчисткой реки.

Ниже курорта Джеты-Огуз в Джети-Огузском сельском округе Джеты-Огузского района поднялся уровень реки Жеты-Огуз. Там затоплены внуренние дороги. Кроме того, плотина установленная МЧС была полностью смыта рекой, один заброшенный дом унесло рекой. В настоящее время в целях уменьшения объема воды идет раскапывание дополнительных арыков. погрузчик, самосвалы и 30 сотрудников районного отдела водного хозяйства расчищают деревья, застрявшие в водораспределителях.

Стихия также затронула северную часть Иссык-Кульской области и подтопила 6 домов в Тору-Айгырском сельском округе Иссык-Кульской области. Там в настоящее время задействованы 10 спасателей МЧС с мотопомпой АТС.

Напомним, в Кыргызстане, сегодня, 30 июля, около 04:30 в городе Балыкчи и на перевале Кескен-Бель, селах Кара-Тала и Оттук Тонского района обильные дожди вызвали сели.